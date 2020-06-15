С чем носить босоножки на танкетке: пять идей на каждый день
Летом 2020 года танкетка вновь возвращается в моду. Причем вполне заслуженно: это стильная обувь, которая отлично сочетается с самыми разными образами.
OBOZREVATEL предлагает пять идей носить танкетку каждый день: с шортами, брюками, платьями и другой одеждой.
Танкетка и шорты
Туфли и босоножки на танкетке можно носить с разными шортами. К примеру, с джинсовыми в сочетании с футболкой и крупными аксессуарами.
Босоножки на танкетке и летние платья
Такая обувь отлично подходит к летним платьям и сарафанам разной длины. Однако босоножки должны быть нейтрального цвета.
Танкетка и джинсы
Босоножки на танкетке прекрасно смотрятся в сочетании с джинсами. Этот образ, который уже успел стать классикой, можно дополнить светлой блузой, элегантной сумочкой и золотыми украшениями.
Деловой стиль + танкетка
Обувь на танкетке отлично впишется даже в деловой образ. Однако, по правилам делового дресс-кода, носок туфлей обязательно должен быть закрытым.
Танкетка и скинни
Танкетка и белые скинни будут еще одним беспроигрышным вариантом. Такой образ можно дополнить коротким топом или легкой рубашкой.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие босоножки в моде летом 2020 года.