Руслане - 45: самые яркие образы первой украинской победительницы "Евровидения"

В четверг, 24 мая, свой 45-й день рождения отмечает легендарная украинская певица Руслана Лыжичко.
Артистка является первой победительницей престижного международного песенного конкурса "Евровидение" от Украины. Руслана стала настоящим прорывом в украинском и европейском шоу-бизнесе, одержав триумфальную победу на одном из ключевых музыкальных соревнований в 2004 году, после она получила звание Народной артистки Украины. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio".
OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие образы культовой украинской исполнительницы.
Безусловно, самым запоминающимся костюмом Русланы Лыжичко был ее концертный наряд, в котором она выступила на сцене "Евровидения-2004" в столице Турции Стамбуле.
Легендарный костюм Русланы на "Евровидении-2004"
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Также публика запомнила наряд артистки на сцене "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве.
Выступление Русланы на "Евровидении-2017" в Киеве
Хочу.UA
Выступление Русланы в декабре 2017 года в Бухаресте (Румыния) на масштабном шоу-проекте Eurovision Choir Contest.
Выступление Русланы на фан-зоне "Евровидения-2018" в Лиссабоне (Португалия).
Съемка Русланы для рекламы авторского проекта WILD ENERGY ("Дикая Енергия"), посвященному возобновлению энергии, 2018 год.
Руслана на концерте в Берлине (2006 год)
Wikipedia
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслана остро раскритиковала украинских звезд, которые выступают или проживают в России