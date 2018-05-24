УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

Руслане - 45: самые яркие образы первой украинской победительницы "Евровидения"

2.5тЧитать новость на украинском

В четверг, 24 мая, свой 45-й день рождения отмечает легендарная украинская певица Руслана Лыжичко.

Артистка является первой победительницей престижного международного песенного конкурса "Евровидение" от Украины. Руслана стала настоящим прорывом в украинском и европейском шоу-бизнесе, одержав триумфальную победу на одном из ключевых музыкальных соревнований в 2004 году, после она получила звание Народной артистки Украины. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio".

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие образы культовой украинской исполнительницы.

Безусловно, самым запоминающимся костюмом Русланы Лыжичко был ее концертный наряд, в котором она выступила на сцене "Евровидения-2004" в столице Турции Стамбуле.

Легендарный костюм Русланы на "Евровидении-2004"

Wiwibloggs

Новости
Руслана выступила на площадке "Евровидения-2018" с уникальным шоу

Также публика запомнила наряд артистки на сцене "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве.

Выступление Русланы на "Евровидении-2017" в Киеве

Хочу.UA

Выступление Русланы в декабре 2017 года в Бухаресте (Румыния) на масштабном шоу-проекте Eurovision Choir Contest.

Новости
"Должно быть круто": Руслана рассказала о португальской подготовке к "Евровидению-2018"

Выступление Русланы на фан-зоне "Евровидения-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Съемка Русланы для рекламы авторского проекта WILD ENERGY ("Дикая Енергия"), посвященному возобновлению энергии, 2018 год.

Новости
Руслана и O.Torvald выступили на промо-вечеринке "Евровидения" в Лондоне

Руслана на концерте в Берлине (2006 год)

Wikipedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслана остро раскритиковала украинских звезд, которые выступают или проживают в России

Персона
Руслана Лыжичко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги