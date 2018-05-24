Руслане - 45: самые яркие образы первой украинской победительницы "Евровидения"

В четверг, 24 мая, свой 45-й день рождения отмечает легендарная украинская певица Руслана Лыжичко.

Артистка является первой победительницей престижного международного песенного конкурса "Евровидение" от Украины. Руслана стала настоящим прорывом в украинском и европейском шоу-бизнесе, одержав триумфальную победу на одном из ключевых музыкальных соревнований в 2004 году, после она получила звание Народной артистки Украины. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio".

OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие образы культовой украинской исполнительницы.

Безусловно, самым запоминающимся костюмом Русланы Лыжичко был ее концертный наряд, в котором она выступила на сцене "Евровидения-2004" в столице Турции Стамбуле.

Легендарный костюм Русланы на "Евровидении-2004" Wiwibloggs

Публикация от Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 26 Мар 2018 в 1:34 PDT

Также публика запомнила наряд артистки на сцене "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве.

Выступление Русланы на "Евровидении-2017" в Киеве Хочу.UA

Выступление Русланы в декабре 2017 года в Бухаресте (Румыния) на масштабном шоу-проекте Eurovision Choir Contest.

Публикация от Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 18 Дек 2017 в 9:05 PST

Выступление Русланы на фан-зоне "Евровидения-2018" в Лиссабоне (Португалия).

Публикация от Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 12 Май 2018 в 4:11 PDT

Съемка Русланы для рекламы авторского проекта WILD ENERGY ("Дикая Енергия"), посвященному возобновлению энергии, 2018 год.

Публикация от Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko) 7 Май 2018 в 2:46 PDT

Руслана на концерте в Берлине (2006 год) Wikipedia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслана остро раскритиковала украинских звезд, которые выступают или проживают в России