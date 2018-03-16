Романтизм и женственность: стилист рассказала о главных цветах сезона

Украинский стилист и фотограф Светлана Агапова поделилась мнением о ключевых модных трендах весеннего сезона-2018.

Агапова объяснила, какие цвета должны весной преобладать в гардеробе, а также рассказала об их правильном сочетании. Об этом она написала в блоге, опубликованном на "Обозревателе".

Светлана отметила, что в настоящее время на волне моды - романтизм, пастельные тона, легкие струящиеся ткани и женственность.

"Теплое время года - лучший период для воплощения данных тенденций в жизнь. Можно экспериментировать с фактурами, фасонами, принтами и цветами. Одним из самых актуальных цветов сезона весна-лето 2018, на равне с лавандовыми и небесно-голубым, является нежный пастельно-розовый оттенок. Не удивительно, ведь розовый цвет дарит ощущение тепла, он означает романтичность, женственность, мягкость, доброту, любовь", - отметила стилист.

Также Агапова подчеркнула, что трендовый нежно-розовый цвет способен заметно преобразить любую женщину и объяснила, с чем лучше всего комбинировать вещи данного оттенка.

"Благородный нежный розовый оттенок подходит ко всем колоритам внешности. Он молодит и отлично освежает любой оттенок кожи. Пастельно–розовый достаточно универсальный, он замечательно выглядит как в невесомых тканях (шифоне, атласе, гипюре, кружеве), так и в плотных материалах (коже, велюре, замше, вельвете, ангорской шерсти). Прекрасно комбинируется с базовыми цветами. Модное сочетание на весну-2018 - с классическим белым и серым цветами. В миксе с белым цветом получается романтичный воздушный эффект. Особенно актуально этой весной и летом смотрятся вещи в розово-белую клетку. Серые тона в сочетании с пастельно-розовым оттенком дают нежные, сдержанные и лаконичные аутфиты. Также неповторимое модное звучание в этом сезоне получат комплекты, составленные на основе розового и небесно-голубого оттенков. Данная цветовая комбинация добавит образу хрупкости и очарования", - написала Светлана.

Помимо этого, как отметила стилист, предметы гардероба розового цвета сочетаются также и с другими, более насыщенными оттенками. К примеру, красным, фиолетовым, темно-синим и оранжевым.

"Особенно обратите внимание на модное сочетание в этом сезоне красный цвет + розовый. Данный союз сейчас на пике популярности. Так, например, плиссированную юбку нежно-розового оттенка могут дополнить не только красные туфли и сумочка, но и водолазка, которая сейчас также в тренде", - подчеркнула Агапова, добавив, что стоит обратить внимание и на все оттенки зеленого, начиная от серо-зеленого и заканчивая изумрудным, так как создают с пастельно-розовым гармоничную цветовую палитру.

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