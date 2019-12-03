Рианна, Ирина Шейк и Эмилия Кларк: самые яркие образы на красной дорожке церемонии "Оскар" в мире моды

В понедельник, 2 декабря, в Лондоне состоялась церемония награждения международной модной премией Fashion Awards 2019.

В этом году ее традиционно посетили популярные звезды шоу-бизнеса. На красной дорожке блистали Рианна, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс, Рита Ора, Эмилия Кларк, Донателла Версаче и многие другие. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие наряды знаменитостей, которые они выбрали для выхода в свет.

Певица Рианна появилась на Fashion Awards 2019 в атласном мини-платье мятного цвета. Свой образ она дополнила объемным шифоновым плащом, длинными перчатками и босоножками на каблуке.

Рианна

Также одной из самых эффектных знаменитостей вечера стала модель Ирина Шейк. Она выбрала для церемонии Fashion Awards 2019 элегантное серое платье с разрезом на ноге и открытые туфли на невысоком каблуке.

Ирина Шейк

Более откровенный наряд был у певицы Николь Шерзингер. На красной дорожке премии она позировала в черном платье в пол с глубоким вырезом и голыми плечами.

Николь Шерзингер

Актриса Эмилия Кларк также появилась на Fashion Awards 2019 в очень эффектном наряде. Она блистала в желтом платье с длинным шлейфом. Отметим, что звезда сделала акцент в своем наряде на пышной груди.

Эмилия Кларк

Звезда "Большой маленькой лжи", актриса Шейлин Вудли пришла на церемонию в огромном пуховике из капсульной коллекции Moncler Genius.

Шейлин Вудли

Также модель Винни Харлоу появилась на красной дорожке ежегодной фэшн-премии в невероятно ярком корсетном платье из розового шелка.

Винни Харлоу

Еще одна модель Адут Акетч пришла на Fashion Awards 2019 в платье зеленого цвета с открытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру и бюст.

Адут Акетч

Среди самых ярких образов также — модельера Донателлы Версаче, актрисы Эммы Робертс и модели Наоми Кэмпбелл.

Донателла Версаче

Эмма Робертс

Наоми Кэмпбелл

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