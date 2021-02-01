Резинки и заколки для волос из 90-х: их помнит каждая девочка

В 90-х годах страны бывшего СССР накрыла "волна" импортных товаров из Китая: одежды, разнообразных игрушек и аксессуаров.

Чего только стоил выбор украшений для волос: резинок, заколок, обручей и бантиков, о которых мечтала каждая девочка. Подборка раритетных фото – далее в OBOZREVATEL.

Заколка-"бабочка" для волос lemurov.net

"Бабочки" для волос из 90-х @iva.chan20

Бант для волос из 90-х pikabu.ru

Ленточки для волос Pinterest

Леопардовый обруч из 90-х pikabu.ru

"Пружинки" для волос fashiony.ru

"Пушок" для волос foren.germany.ru

Радужная резинка для волос nostalgia90.diary.ru

Резинка с деревянными бусинами fashiony.ru

Заколки-"ромашки" для волос fabricplus.com.ua

Отметим, на моде 1990-х годов отразился распад СССР и падение так называемого "железного занавеса". В Европе и США также все было неоднозначно, однако не так сумбурно, как в странах бывшего Советского Союза.

Социально-политические и экономические перемены в жизни людей, отмена многочисленных ограничений привели к тому, что в манере женщин одеваться стали преобладать желание подчеркнуть свою сексуальность: в моду вошли открытые платья и мини-юбки, обтягивающие брюки и лосины, каблуки и платформа.

Что касается мужчин, в 90-х модным было подчеркивать высокий социальный статус, что стало причиной появления знаменитых "малиновых пиджаков".

Кроме того, стремление выделиться привело к популярности брендов, которые часто оказывались некачественной подделкой. В тренде были также так называемые "кислотные" вещи – лосины, купальники, платья и даже зимняя одежда вызывающе ярких цветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в моде вернулась трендовая вещь из 1990-х – флисовая толстовка. Чаще всего ее сочетают с джинсами, куртками, спортивными штанами и кроссовками.