Резинки и заколки для волос из 90-х: их помнит каждая девочка

Анна Паскевич Мода 03:22, 1.02.2021

В 90-х годах страны бывшего СССР накрыла "волна" импортных товаров из Китая: одежды, разнообразных игрушек и аксессуаров.

Чего только стоил выбор украшений для волос: резинок, заколок, обручей и бантиков, о которых мечтала каждая девочка. Подборка раритетных фото – далее в OBOZREVATEL.

Заколка-"бабочка" для волос
lemurov.net
"Бабочки" для волос из 90-х
@iva.chan20
Бант для волос из 90-х
pikabu.ru
Ленточки для волос
Pinterest
Леопардовый обруч из 90-х
pikabu.ru
"Пружинки" для волос
fashiony.ru
"Пушок" для волос
foren.germany.ru
Радужная резинка для волос
nostalgia90.diary.ru
Резинка с деревянными бусинами
fashiony.ru
Заколки-"ромашки" для волос
fabricplus.com.ua

Отметим, на моде 1990-х годов отразился распад СССР и падение так называемого "железного занавеса". В Европе и США также все было неоднозначно, однако не так сумбурно, как в странах бывшего Советского Союза.

Социально-политические и экономические перемены в жизни людей, отмена многочисленных ограничений привели к тому, что в манере женщин одеваться стали преобладать желание подчеркнуть свою сексуальность: в моду вошли открытые платья и мини-юбки, обтягивающие брюки и лосины, каблуки и платформа.

Что касается мужчин, в 90-х модным было подчеркивать высокий социальный статус, что стало причиной появления знаменитых "малиновых пиджаков".

Кроме того, стремление выделиться привело к популярности брендов, которые часто оказывались некачественной подделкой. В тренде были также так называемые "кислотные" вещи – лосины, купальники, платья и даже зимняя одежда вызывающе ярких цветов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в моде вернулась трендовая вещь из 1990-х – флисовая толстовка. Чаще всего ее сочетают с джинсами, куртками, спортивными штанами и кроссовками.

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