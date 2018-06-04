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Ратаковски в смелом образе снялась для обложки знаменитого глянца

1.1тЧитать новость на украинском

Одна из самых раскрепощенных моделей мира, американская звезда Эмили Ратаковски украсила обложку именитого глянца.

Так, Ратаковски стала главной героиней июньского номера австралийской версии модного журнала Elle. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Супермодель также дала интервью для глянца, где рассказала о секретах своей красоты, а также поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни.

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В свою очередь, представители глянцевого издания охарактеризовали ее как " женщину, которая беззастенчиво смелая и отчаянно красива".

Для снимка на главную страницу журнала Ратаковски выбрала нежный, но сексуальный образ: белую блузу с прозрачными кружевными вставками в зоне декольте и черную кожаную юбку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски пришла на светскую вечеринку в Лас-Вегасе в облегающем платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Девушка не стесняется своих форм, что постоянно демонстрирует своим поклонникам, публикуя откровенные снимки в социальных сетях.

Персона
Эмили Ратаковски
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