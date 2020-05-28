Распространенная модная ошибка стала трендом лета 2020: как носить

Сочетание сандалий с носками, которое долгое время считалось модной ошибкой, стало главным трендом лета 2020 года.

Об этом пишет издание Vogue.

theculturetrip.com

Так, сообщается, что носки с сандалиями получили признание благодаря весенне-летним коллекциям известных дизайнеров.

К примеру, на показе Salvatore Ferragamо модели вышли на подиум в кожаных сандалиях и белых носках. В сандалиях на крупной деревянной платформе с носками разных цветов дефилировали манекенщицы на показе бренда A.P.C. Кроме того, этот тренд поддержали и Fendi, Anna Sui, Simone Rocha.

vogue.com

vogue.com

vogue.com

Примечательно, что в таком сочетании появлялись на публике и многие звезды, среди которых Ким Кардашьян, Кэти Холмс, Джастин Бибер, Софи Тернер, Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян Instagram @kimkardashian

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.