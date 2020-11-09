Раскрыта причина любви молодежи к трендам 90-х

Модные эксперты раскрыли причины любви молодого поколения к модным трендам прошлого века. Согласно исследованию, это можно объяснить тем, что люди, родившиеся между 1981 и 2000 годами, не склонны к рискам и существенным переменам.

В контексте моды это означает, что они скорее будут придерживаться старых и давно устоявшихся трендов, чем создадут свои собственные. Об этом сообщает издание L'Officiel.

Кроме того, любовь к стилю 1990-х и 2000-х активно возвращают популярные группы в соцсетях. Среди них – Instagram-аккаунты 90sanxiety и 2000sanxiety. Подростки в TikTok в свою очередь активно используют для своих образов такие тренды, как заколки в виде бабочек, велюровые спортивные костюмы и кроп-топы.

Instagram Eva Miller

peopletalk.ru

katrina-fashion.com

В материале также отмечается, что сегодня поколение Z выделяется тем, что его представители ценят экологичность и осознанное потребление. Это привело к росту продаж в винтажных магазинах и на сайтах, где можно приобрести подержанные товары.

pinterest.com

К слову, стиль 1990-х доминирует на подиумах уже больше двух десятилетий. Например, в 2018 году Марк Джейкобс переиздал свою линейку Perry Ellis Grunge, которая включила в себя одежду того времени, а годом позже бренд Versace вернул на подиум бандажные платья.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах.