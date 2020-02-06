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7 февраля • обновлено в 08:01
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"Раньше не носила": подруга Зеленской раскрыла секреты стиля первой леди

4.8т
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Подруга Елены Зеленской Ксения Кошевая рассказала о том, как изменился стиль первой леди Украины. Так, она отметила, что та стала одеваться более официально.

Об этом Кошевая рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине".

"Раньше не носила": подруга Зеленской раскрыла секреты стиля первой леди

instagram.com/olenazelenska_official

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"В силу обстоятельств сейчас она одевается более официально, классически. Я имею ввиду, на людях, на каких-то встречах. В повседневной жизни ничего не поменялось. У нее всегда был свой стиль. То, что ей не нравится, она никогда не наденет", - отметила Кошевая.

"Раньше не носила": подруга Зеленской раскрыла секреты стиля первой леди

instagram.com/olenazelenska_official

"Вы же понимаете, что работают стилисты, которые согласовывают все образы с ней. Каких-то критериев, что первая леди должна носить именно это, их нет. Не только у нас, но и в других странах. Стилисты придумают и согласовывают все образы с ней. На любой наряд она, конечно же, дает свое согласие", - рассказала Кошевая.

"Раньше не носила": подруга Зеленской раскрыла секреты стиля первой леди

instagram.com/olenazelenska_official

Она добавила, что первая леди переживает из-за критики в свой адрес.

"Я особо не читаю такие новости, слышала про желтое платье. Пишут в основном злые языки. Конечно, она ранимая, как любая женщина, у которой есть семья, муж, дети. Не думаю, что она спокойно на все смотрит. Естественно, переживает", - добавила подруга Зеленской.

"Раньше не носила": подруга Зеленской раскрыла секреты стиля первой леди

instagram.com/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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