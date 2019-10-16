"Неплохо та живут": "слуга народа" пришла в Раду с элитным аксессуаром. Фотофакт

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с сумочкой от французского дома моды Chanel.
Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Стешенко. Как отметила она, стоимость брендового аксессуара (модель Chanel Jumbo) — $ 7240 (около 179 тысяч гривен).
Елена Шуляк
Фото из Facebook
Елена Шуляк
Фото из Facebook
Елена Шуляк
Фото из Facebook
"Шуляк — "слуга" очень непростая. В 2014-2015 годах она возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. А в октябре 2017 стала соучредителем ООО "Криэйтор" и является владельцем существенной доли компании. Согласно открытым данным Википедии, ее доля составляет — 38, 24% стоимости активов. В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. А также задекларировала несколько вкладов в разных валютах, в частности, $43126 в госбанке, 3 миллиона гривен и $420 тысяч — "налички", — написала журналистка.
Фото из Facebook
Отметим, что пользователи сети бурно отреагировали на снимок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Двух народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва заметили на заседании парламента с элитными аксессуарами — дорогими часами. В объектив журналистов попали 31-летний Артем Дубнов ("Слуга народа") и 46-летний Игорь Палица ("За будущее").
Внефракционный нардеп Василий Петевка пришел в Раду в часах, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария.
Народный депутат от Полтавской области, член группы "За будущее" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!