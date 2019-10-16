"Неплохо та живут": "слуга народа" пришла в Раду с элитным аксессуаром. Фотофакт

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с сумочкой от французского дома моды Chanel.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Стешенко. Как отметила она, стоимость брендового аксессуара (модель Chanel Jumbo) — $ 7240 (около 179 тысяч гривен).

Елена Шуляк Фото из Facebook

Елена Шуляк Фото из Facebook

Елена Шуляк Фото из Facebook

"Шуляк — "слуга" очень непростая. В 2014-2015 годах она возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. А в октябре 2017 стала соучредителем ООО "Криэйтор" и является владельцем существенной доли компании. Согласно открытым данным Википедии, ее доля составляет — 38, 24% стоимости активов. В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. А также задекларировала несколько вкладов в разных валютах, в частности, $43126 в госбанке, 3 миллиона гривен и $420 тысяч — "налички", — написала журналистка.

Фото из Facebook

Отметим, что пользователи сети бурно отреагировали на снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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