"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская провела официальную встречу с представителями латвийских общественных организаций, выбрав строгий, но женственный костюм.

Соответствующие фотографии супруги президента Владимира Зеленского опубликованы на ее официальной странице в Instagram и на сайте Офиса президента.

"Три мамы и шесть детишек – похоже на веселую компанию. А на самом деле это – начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми. Как женщина и мама я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги", – подписала Зеленская.

Образ Елены Зеленской в Латвии instagram/olenazelenska_official

Первая леди Украины по случаю встречи облачилась в костюм с юбкой-макси до щиколотки небесного оттенка. Образ дополнили лодочки в тон и черный клатч. В сети уже появились первые комментарии по поводу образа Зеленской.

"Молодец", "Какая красивая", "Прекрасная первая леди", "Невероятно красивая госпожа Зеленская", – отреагировали пользователи.

Елена Зеленская в Латвии instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в голубом костюме instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская прибыла в Латвию 16 октября. После приземления в Риге первая леди Украины с супругом отправилась на встречу с президентом Латвии, которая прошла на площади у Рижского замка.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!