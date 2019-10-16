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16 октября • обновлено в 21:48
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"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом

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Первая леди Украины Елена Зеленская провела официальную встречу с представителями латвийских общественных организаций, выбрав строгий, но женственный костюм.

Соответствующие фотографии супруги президента Владимира Зеленского опубликованы на ее официальной странице в Instagram и на сайте Офиса президента.

"Три мамы и шесть детишек – похоже на веселую компанию. А на самом деле это – начало важной и полезной инициативы по созданию дружественного и комфортной среды для родителей с детьми. Как женщина и мама я хочу, чтобы Украина стала страной равных возможностей, и верю, что как первая леди могу сделать для этого реальные шаги", – подписала Зеленская.

Образ Елены Зеленской в Латвии

Образ Елены Зеленской в Латвии

instagram/olenazelenska_official

Новости
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Первая леди Украины по случаю встречи облачилась в костюм с юбкой-макси до щиколотки небесного оттенка. Образ дополнили лодочки в тон и черный клатч. В сети уже появились первые комментарии по поводу образа Зеленской.

"Молодец", "Какая красивая", "Прекрасная первая леди", "Невероятно красивая госпожа Зеленская", – отреагировали пользователи.

Елена Зеленская в Латвии

Елена Зеленская в Латвии

instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в голубом костюме

Елена Зеленская в голубом костюме

instagram/olenazelenska_official

"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом
"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом
"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом
"Какая красивая!" Жена Зеленского восхитила сеть стильным образом

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская прибыла в Латвию 16 октября. После приземления в Риге первая леди Украины с супругом отправилась на встречу с президентом Латвии, которая прошла на площади у Рижского замка.

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Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Мода Красота
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
В,,, чём красивая,... за счёт чего красивая,..... Да, обезьяну одень в яркое, и она тоже будет красивая............ Как по мне, так симейство бабуинов,..... И я им должен радоваться?....... 9
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