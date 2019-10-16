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16 октября • обновлено в 15:42
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"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками серией откровенных снимков.

На своей странице в Instagram она показала разные образы, которые несколько раз меняет в рамках популярного шоу "Дива".

"Шоу "Дива" для вас с любовью", – подписала артистка, обращаясь к фанатам, вызвав тем самым ажиотаж в сети.

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В частности, на одном из фото Лорак позирует на сцене в приталенном платье телесного цвета, которое практически не заметно на теле.

Лорак в платье телесного цвета

Лорак в платье телесного цвета

instagram/anilorak

Другой образ – мини с очень глубоким декольте серебристого цвета и колготки в сетку.

Лорак в откровенном мини

Лорак в откровенном мини

instagram/anilorak

Этот наряд демонстрирует зрителям фигуру певицы во всей красе. На следующих кадрах Лорак дополнила короткое платье пышными мехами.

Многочисленные поклонники артистки восхитились образами певицы, отметив, что в них она выглядит действительно, как настоящая дива.

Лорак в мини и мехах

Лорак в мини и мехах

instagram/anilorak

Лорак в мехах

Лорак в мехах

instagram/anilorak

"Дива, богиня, королева. Самая лучшая", "Вам всегда жарко", "Вы шикарная", "Вау, какая женщина", "Невероятная", – отреагировали поклонники.

"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами
"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами
"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота Мода концерт
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