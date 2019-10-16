"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками серией откровенных снимков.

На своей странице в Instagram она показала разные образы, которые несколько раз меняет в рамках популярного шоу "Дива".

"Шоу "Дива" для вас с любовью", – подписала артистка, обращаясь к фанатам, вызвав тем самым ажиотаж в сети.

В частности, на одном из фото Лорак позирует на сцене в приталенном платье телесного цвета, которое практически не заметно на теле.

Лорак в платье телесного цвета instagram/anilorak

Другой образ – мини с очень глубоким декольте серебристого цвета и колготки в сетку.

Лорак в откровенном мини instagram/anilorak

Этот наряд демонстрирует зрителям фигуру певицы во всей красе. На следующих кадрах Лорак дополнила короткое платье пышными мехами.

Многочисленные поклонники артистки восхитились образами певицы, отметив, что в них она выглядит действительно, как настоящая дива.

Лорак в мини и мехах instagram/anilorak

Лорак в мехах instagram/anilorak

"Дива, богиня, королева. Самая лучшая", "Вам всегда жарко", "Вы шикарная", "Вау, какая женщина", "Невероятная", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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