"Дива!" Лорак восхитила сеть откровенными образами

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками серией откровенных снимков.
На своей странице в Instagram она показала разные образы, которые несколько раз меняет в рамках популярного шоу "Дива".
"Шоу "Дива" для вас с любовью", – подписала артистка, обращаясь к фанатам, вызвав тем самым ажиотаж в сети.
В частности, на одном из фото Лорак позирует на сцене в приталенном платье телесного цвета, которое практически не заметно на теле.
Лорак в платье телесного цвета
instagram/anilorak
Другой образ – мини с очень глубоким декольте серебристого цвета и колготки в сетку.
Лорак в откровенном мини
instagram/anilorak
Этот наряд демонстрирует зрителям фигуру певицы во всей красе. На следующих кадрах Лорак дополнила короткое платье пышными мехами.
Многочисленные поклонники артистки восхитились образами певицы, отметив, что в них она выглядит действительно, как настоящая дива.
Лорак в мини и мехах
instagram/anilorak
Лорак в мехах
instagram/anilorak
"Дива, богиня, королева. Самая лучшая", "Вам всегда жарко", "Вы шикарная", "Вау, какая женщина", "Невероятная", – отреагировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.
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