Пять трендов от принцессы Дианы, актуальные в 2020 году. Фото

Алина Мельник Мода 04:38, 5.07.2020

Принцесса Уэльская Диана была известна своим вкусом и умением одеваться. Ее нет в живых уже более 20 лет, но многие знаменитые образы Леди Ди остаются актуальными до сих пор.

OBOZREVATEL предлагает увидеть пять самых ярких и трендовых из них.

Брючный костюм

Принцесса Диана и ее брючный костюм
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Шорты-бермуды

Принцесса Диана охотно носила шорты-бермуды
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Платье в горошек

Принцесса Диана и ее платье в горошек
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Пиджак оверсайз

Принцесса Диана предпочитала пиджаки "мужских" размеров
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Велосипедки

В повседневной жизни Диана часто носила велосипедки в сочетании с худи
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие тайны скрывала принцесса Диана: неожиданные факты о любимице британцев.

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Lady Мода

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