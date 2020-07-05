Пять трендов от принцессы Дианы, актуальные в 2020 году. Фото

Принцесса Уэльская Диана была известна своим вкусом и умением одеваться. Ее нет в живых уже более 20 лет, но многие знаменитые образы Леди Ди остаются актуальными до сих пор.

OBOZREVATEL предлагает увидеть пять самых ярких и трендовых из них.

Брючный костюм

Принцесса Диана и ее брючный костюм Pinterest

Шорты-бермуды

Принцесса Диана охотно носила шорты-бермуды Pinterest

Платье в горошек

Принцесса Диана и ее платье в горошек Pinterest

Пиджак оверсайз

Принцесса Диана предпочитала пиджаки "мужских" размеров Pinterest

Велосипедки

В повседневной жизни Диана часто носила велосипедки в сочетании с худи Pinterest

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