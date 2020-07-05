Пять трендов от принцессы Дианы, актуальные в 2020 году. Фото
Принцесса Диана славилась безупречным вкусом. Getty Images
Принцесса Уэльская Диана была известна своим вкусом и умением одеваться. Ее нет в живых уже более 20 лет, но многие знаменитые образы Леди Ди остаются актуальными до сих пор.
OBOZREVATEL предлагает увидеть пять самых ярких и трендовых из них.
Брючный костюм
Принцесса Диана и ее брючный костюм Pinterest
Шорты-бермуды
Принцесса Диана охотно носила шорты-бермуды Pinterest
Платье в горошек
Принцесса Диана и ее платье в горошек Pinterest
Пиджак оверсайз
Принцесса Диана предпочитала пиджаки "мужских" размеров Pinterest
Велосипедки
В повседневной жизни Диана часто носила велосипедки в сочетании с худи Pinterest
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