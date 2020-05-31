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31 мая • обновлено в 04:46
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Пять модных образов Кэрри Брэдшоу, актуальных в 2020 году. Фото

1.5т
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Сара Джессика Паркер запомнилась нам по яркой роли Кэрри Брэдшоу из популярного в конце 90-х – начале 2000-х сериала "Секс в большом городе".

Многие из стильных образов героини остаются в моде и сегодня. OBOZREVATEL предлагает увидеть несколько самых эффектных из них.

1. Кроссовки

Кроссовки сегодня актуальны, как никогда. Сочетать их можно не только со спортивной одеждой или джинсами, но и с платьями и брюками.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Pinterest

2. Голубое летнее платье

Вряд ли какая-то модница может обойтись летом без легкого небесно-голубого платья.

Сара Джессика Паркер и ее голубое платье в сериале "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер и ее голубое платье в сериале "Секс в большом городе"

Pinterest

3. Топ-бандо

Кэрри Брэдшоу была одной из первых поклонниц этого стильного топа.

Топ-бандо

Топ-бандо

Pinterest

4. Юбка из тюля

Стильный лук Брэдшоу можно повторить и сегодня: пышную юбку сочетать с топом и изящными босоножками.

Пышная юбка из тюля

Пышная юбка из тюля

Pinterest

5. Кардиган

Теплый уютный кардиган, как у Кэрри в 90-х, можете смело носить в прохладную погоду.

Кардиган

Кардиган

Pinterest

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Персона
Сара Джессика Паркер
Место
США
Теги
Красота Секс в большом городе сериал Стиль Мода
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