Пять модных образов Кэрри Брэдшоу, актуальных в 2020 году. Фото

Сара Джессика Паркер запомнилась нам по яркой роли Кэрри Брэдшоу из популярного в конце 90-х – начале 2000-х сериала "Секс в большом городе".
Многие из стильных образов героини остаются в моде и сегодня. OBOZREVATEL предлагает увидеть несколько самых эффектных из них.
1. Кроссовки
Кроссовки сегодня актуальны, как никогда. Сочетать их можно не только со спортивной одеждой или джинсами, но и с платьями и брюками.
Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"
2. Голубое летнее платье
Вряд ли какая-то модница может обойтись летом без легкого небесно-голубого платья.
Сара Джессика Паркер и ее голубое платье в сериале "Секс в большом городе"
3. Топ-бандо
Кэрри Брэдшоу была одной из первых поклонниц этого стильного топа.
Топ-бандо
4. Юбка из тюля
Стильный лук Брэдшоу можно повторить и сегодня: пышную юбку сочетать с топом и изящными босоножками.
Пышная юбка из тюля
5. Кардиган
Теплый уютный кардиган, как у Кэрри в 90-х, можете смело носить в прохладную погоду.
Кардиган
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.
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