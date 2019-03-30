Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов

Люксовый французский дом моды Y/Project выпустил ультракороткие джинсовые шорты, напоминающие трусы, из-за чего столкнулся с недоумением клиентов.

Как сообщает Daily Mail, новинка представляет собой очень короткие шортики с высокой талией, имеет все характеристики классических джинсов.

Этот элемент одежды стоит 470 австралийских долларов (315 долларов США). Его выпустили в разных цветах, включая черный, каменный и традиционный синий деним.

В сети во время рекламной кампании негативно восприняли новинку. Пользователи так и не поняли, куда можно в таких шортах пойти, ведь они напоминают нижнее белье.

"Не шорты – джинсовое белье", "Как бы я ни любил носить джинсы, я не буду такое носить", – возмутились в сети.

При этом в описании к ним говорилось, что "эти шорты можно носить под брюками или поверх брюк, что означает, что они гораздо более универсальны, чем вы обычно ожидаете от пары трусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк в 2019 году.

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