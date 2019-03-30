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/Мода

Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов

1.9тЧитать материал на украинском

Люксовый французский дом моды Y/Project выпустил ультракороткие джинсовые шорты, напоминающие трусы, из-за чего столкнулся с недоумением клиентов.

Как сообщает Daily Mail, новинка представляет собой очень короткие шортики с высокой талией, имеет все характеристики классических джинсов.

Этот элемент одежды стоит 470 австралийских долларов (315 долларов США). Его выпустили в разных цветах, включая черный, каменный и традиционный синий деним.

Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов
Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов

В сети во время рекламной кампании негативно восприняли новинку. Пользователи так и не поняли, куда можно в таких шортах пойти, ведь они напоминают нижнее белье.

"Не шорты – джинсовое белье", "Как бы я ни любил носить джинсы, я не буду такое носить", – возмутились в сети.

При этом в описании к ним говорилось, что "эти шорты можно носить под брюками или поверх брюк, что означает, что они гораздо более универсальны, чем вы обычно ожидаете от пары трусов".

Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов
Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов
Провал года: люксовый бренд выпустил джинсовые "трусы" за сотни долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк в 2019 году.

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Место
Франция
Тег
Мода
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