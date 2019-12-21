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21 декабря • обновлено в 18:26
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Просто и со вкусом: какую прическу можно сделать на Новый год своими руками

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До Нового года-2020 остались считанные дни, потому пора задуматься о том, как и в чем стоит отмечать этот праздник.

Внимание нужно уделить всем деталям, в том числе и собственному внешнему виду. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какую прическу можно сделать своими руками.

Из моды никогда не выйдут гладкие и здоровые волосы. Такая прическа подойдет под вечернее платье и сделает образ женственным и изящным. Более того, сделать ее в домашних условиях не составит труда.

Прическа на Новый год – гладкие волосы

Прическа на Новый год – гладкие волосы

Фото: Дженнифер Лопес

Для этого понадобятся: расческа и утюжок, или круглая расческа и фен. Перед праздником нужно хорошо промыть волосы с нанесением бальзама, тщательно просушить и расчесать, после чего аккуратно выпрямить каждую прядь.

Как выпрямить волосы

Как выпрямить волосы

Кадр из видео

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Еще один вариант на любой случай жизни – пучок. В зависимости от костюма на Новый год можно выбрать: гладкий, небрежный, на затылке и любой другой. Для этого нужно: вымыть, просушить и расчесать волосы, закрепить с помощью резинки. Чтобы прическа не распадалась, сверху побрызгать лаком.

Низкий пучок

Низкий пучок

pinterest

Свободный пучок

Свободный пучок

pinterest

Красивые и нежные волны подойдут под романтичный образ. Создание прически не занимает много времени: после стандартной процедуры разделить волосы на пряди, аккуратно накрутить на плойку или утюжок. Чтобы волосы не растрепались в течение ночи, можно закрепить результат лаком.

Прическа на Новый год – волны

Прическа на Новый год – волны

pinterest

Как сделать волны

Как сделать волны

Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL рассказал о самых модных трендах Нового года: какой можно сделать макияж, в каком наряде встретить праздник.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
Новый Год-2020 праздник Мода прическа
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