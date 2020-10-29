Прически на Хэллоуин 2020: подборка самых оригинальных идей. Фото

Прическа на Хэллоуин – такая же неотъемлемая часть образа, как костюм или макияж. Особенно если у вас длинные волосы и есть где разгуляться фантазии.

В связи с этим OBOZREVATEL приготовил подборку небанальных причесок на Хэллоуин 2020, которые можно легко сделать самой.

Самый простой вариант – "начес" по всей длине волос, который отлично подойдет для образов ведьмы, вампира, зомби, мертвецов и прочих персонажей с "того света". Нелишним будет украсить волосы аксессуарами, подходящими под образ.

pinterest.com

pinterest.com

Также, чтобы выглядеть по-хэллоуински празднично, можно заплести косу и украсить ее пауками, черепами, скелетами, крестами или тыквами.

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Блондинкам можно использовать трафареты с понравившимся изображением, чтобы нанести рисунок на волосы. Для этого понадобится цветной спрей для волос, который легко можно найти в любом масс-маркете.

pinterest.com

Еще один вариант – собрать пучок на макушке, но сделать его слегка небрежным. Для этого понадобятся резинка и заколки. Затем украсьте его с помощью аксессуаров, чтобы он выглядел, к примеру, как призрак или тыква.

pinterest.com

pinterest.com

Если вы обладательница длинных волос, можете сделать себе рожки из локонов, закрепив их шпильками и невидимкам, при желании в рожки также можно добавить тематические аксессуары, подкрасить спреем для волос или добавить блестки.

pinterest.com

pinterest.com

Если вы хотите выглядеть на Хэллоуин эффектно, попробуйте выделиться из толпы с помощью разноцветных прядей с канекалона, разноцветного спрея для волос или глиттер на волосах.

pinterest.com

pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку из семи культовых фильмов и сериалов последних лет, чьих персонажей можно взять за основу своего душераздирающего образа для Хэллоуина.