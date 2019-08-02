Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Если вы хотите постричься интересно, ярко, стильно, следуя последним трендам, модная стрижка боб станет самым лучшим решением.

Такую прическу можно себе позволить в любом возрасте, поскольку боб имеет много вариантов исполнения. OBOZREVATEL подготовил топ-5 лучших примеров.

Классическая стрижка боб

Классический боб обычно имеет четкие контуры и может быть, как совсем коротким — до линии ушей, так и удлиненным. Этот вариант стрижки с характерным точным густым срезом наиболее роскошно выглядит на прямых волосах.

Фото: vplate.ru

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Стрижка боб с длинной челкой

Боб с длинной челкой — еще один модный вариант данной стрижки. Данная прическа смотрится очень эффектно и романтично.

Фото: blllesk.ru

Фото: avrorra.com

Стрижка боб в стиле гранж

Легкая небрежность в стиле гранж придаст стрижке боб стильный и модный акцент. Отметим, что такой вариант подойдет и для коротких волос и для средних.

Фото: www.yavmode.ru

Фото: www.yavmode.ru

Фото: www.yavmode.ru

Ассиметричный боб-каре

Ассиметричный боб придаст шевелюре объем и текстурность. Также за счет такой прически удастся скрыть недостатки и скорректировать форму лица.

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Многослойный боб-каре

Многослойный боб-каре поможет визуально откорректировать неправильные черты лица, придавая им аристократичную изящность.

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

Фото: avrorra.com

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