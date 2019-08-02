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Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

1.3т Читать материал на украинском

Если вы хотите постричься интересно, ярко, стильно, следуя последним трендам, модная стрижка боб станет самым лучшим решением.

Такую прическу можно себе позволить в любом возрасте, поскольку боб имеет много вариантов исполнения. OBOZREVATEL подготовил топ-5 лучших примеров.

Классическая стрижка боб

Классический боб обычно имеет четкие контуры и может быть, как совсем коротким — до линии ушей, так и удлиненным. Этот вариант стрижки с характерным точным густым срезом наиболее роскошно выглядит на прямых волосах.

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: vplate.ru

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

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Стрижка боб с длинной челкой

Боб с длинной челкой — еще один модный вариант данной стрижки. Данная прическа смотрится очень эффектно и романтично.

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: blllesk.ru

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Стрижка боб в стиле гранж

Легкая небрежность в стиле гранж придаст стрижке боб стильный и модный акцент. Отметим, что такой вариант подойдет и для коротких волос и для средних.

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: www.yavmode.ru

Ассиметричный боб-каре

Ассиметричный боб придаст шевелюре объем и текстурность. Также за счет такой прически удастся скрыть недостатки и скорректировать форму лица.

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Многослойный боб-каре

Многослойный боб-каре поможет визуально откорректировать неправильные черты лица, придавая им аристократичную изящность.

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Фото: avrorra.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

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