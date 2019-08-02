Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки боб

Если вы хотите постричься интересно, ярко, стильно, следуя последним трендам, модная стрижка боб станет самым лучшим решением.
Такую прическу можно себе позволить в любом возрасте, поскольку боб имеет много вариантов исполнения. OBOZREVATEL подготовил топ-5 лучших примеров.
Классическая стрижка боб
Классический боб обычно имеет четкие контуры и может быть, как совсем коротким — до линии ушей, так и удлиненным. Этот вариант стрижки с характерным точным густым срезом наиболее роскошно выглядит на прямых волосах.
Фото: vplate.ru
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Стрижка боб с длинной челкой
Боб с длинной челкой — еще один модный вариант данной стрижки. Данная прическа смотрится очень эффектно и романтично.
Фото: blllesk.ru
Фото: avrorra.com
Стрижка боб в стиле гранж
Легкая небрежность в стиле гранж придаст стрижке боб стильный и модный акцент. Отметим, что такой вариант подойдет и для коротких волос и для средних.
Фото: www.yavmode.ru
Фото: www.yavmode.ru
Фото: www.yavmode.ru
Ассиметричный боб-каре
Ассиметричный боб придаст шевелюре объем и текстурность. Также за счет такой прически удастся скрыть недостатки и скорректировать форму лица.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Многослойный боб-каре
Многослойный боб-каре поможет визуально откорректировать неправильные черты лица, придавая им аристократичную изящность.
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
Фото: avrorra.com
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