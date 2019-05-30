"Позеленело": СМИ заметили в Раде забавный тренд

Во вторник, 28 мая, сразу несколько женщин-депутатов пришли в Верховную Раду Украины в "политически правильных" цветах. Так, они нарядились в одежду зеленых оттенков.

Как сообщает Страна.ua, в зеленом появились в парламенте Виктория Сюмар от партии "Народный фронт", внефракционная Надежда Савченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также представительницы "Батькивщины": Алена Шкрум и Елена Кондтратюк.

Нардепы Виктория Сюмар, Алена Шкрум и Елена Кондтратюк пришли в парламент в зеленом Фото: strana.ua

Отметим, что персональный стилист и художник Елена Тихая прокомментировала, насколько в этом сезоне популярен зеленый и как его правильно носить.

"Институт цвета Pantоne назвал три оттенка зеленой семьи, которые буду сочетаться с главным цветом года — коралловым. Это "оливка в мартини" — что-то близкое к цвету хаки, "золотой лайм" — теплый травянистый и глубокий холодный оттенок "лесной биом". Вот кстати, на Надежде Савченко блуза как раз последнего, лесного оттенка, а у Шкрум пиджак кедрово-зеленый", — рассказала Елена.

Надежда Савченко в темно-зеленой рубахе Фото: strana.ua

Также она добавила, что народные депутаты выбрали формальные деловые сочетания в одежде, но зеленый цвет можно комбинировать более креативно, главное, учитывать обстановку.

Оксана Сыроид пришла в широких брюках Фото: strana.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал, в чем женщины-депутаты пришли в Верховную Раду на День вышиванки.

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