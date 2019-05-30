ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

"Позеленело": СМИ заметили в Раде забавный тренд

310Читать материал на украинском

Во вторник, 28 мая, сразу несколько женщин-депутатов пришли в Верховную Раду Украины в "политически правильных" цветах. Так, они нарядились в одежду зеленых оттенков.

Как сообщает Страна.ua, в зеленом появились в парламенте Виктория Сюмар от партии "Народный фронт", внефракционная Надежда Савченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также представительницы "Батькивщины": Алена Шкрум и Елена Кондтратюк.

"Позеленело": СМИ заметили в Раде забавный тренд

Нардепы Виктория Сюмар, Алена Шкрум и Елена Кондтратюк пришли в парламент в зеленом

Фото: strana.ua

Новости
Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Отметим, что персональный стилист и художник Елена Тихая прокомментировала, насколько в этом сезоне популярен зеленый и как его правильно носить.

"Институт цвета Pantоne назвал три оттенка зеленой семьи, которые буду сочетаться с главным цветом года — коралловым. Это "оливка в мартини" — что-то близкое к цвету хаки, "золотой лайм" — теплый травянистый и глубокий холодный оттенок "лесной биом". Вот кстати, на Надежде Савченко блуза как раз последнего, лесного оттенка, а у Шкрум пиджак кедрово-зеленый", — рассказала Елена.

"Позеленело": СМИ заметили в Раде забавный тренд

Надежда Савченко в темно-зеленой рубахе

Фото: strana.ua

Также она добавила, что народные депутаты выбрали формальные деловые сочетания в одежде, но зеленый цвет можно комбинировать более креативно, главное, учитывать обстановку.

"Позеленело": СМИ заметили в Раде забавный тренд

Оксана Сыроид пришла в широких брюках

Фото: strana.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказал, в чем женщины-депутаты пришли в Верховную Раду на День вышиванки.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Персоны
Виктория СюмарАлена ШкрумНадежда СавченкоОксана Сыроид
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Овчинникова Люба
Овчинникова Люба
Спaси6о тому, ктo пoказал мне прeкрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁280lvwg Прoстo прoйдя oпрoс пoлyчилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пользуйтeсь, пoка ещe есть возмoжноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-