Последний звонок 2018: что надеть на торжество

В 2018 году последний звонок в Украине проходит в пятницу, 25 мая.

Традиционно праздник проводится в виде школьной линейки, где присутствуют ученики, учителя, родители, а также администрация школы. Безусловно, для каждого школьника, в особенности для выпускников, важен вопрос: что надеть на последний звонок? OBOZREVATEL предлагает варианты праздничных образов на последний звонок и выпускной 2018 года.

В последние несколько лет большинство украинских школьников приходят на праздник в вышиванках, которые сочетают с самыми разными предметами гардероба: брюками, юбками, сарафанами, а иногда даже джинсами.

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Особенно важным последний звонок станет для выпускников, ведь после окончания торжества их ждет подготовка и сдача ВНО (Внешнее независимое оценивание - Ред), которое пройдет в период с 22 мая по 13 июня.

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Для выпускных вечеров в Украине нет четко определенной даты. Для большинства школьников выпускной в 2018 году пройдет 23 июня, после окончания всех ВНО.

Что надеть на выпускной 2018: последние тренды

В нынешнем модном сезоне в почете - скромность и сдержанность, поэтому большинство стилистов советуют выпускникам выбирать наряды, которые не будут вульгарными и слишком откровенными. С парнями все более или менее ясно: они выбирают современные брючные костюмы и рубашки с легких натуральных тканей, которые дополняют бабочками, галстуками или другими аксессуарами. При этом им рекомендуется обратить внимание на костюмы темно-синего, серого, зеленого и коричневого цветов. А вот для выпускниц выбор праздничного наряда - нелегкая задача.

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На выпускной 2018 девушкам стилисты не рекомендуют надевать слишком короткие платья, а также лучше отказаться от нарядов, которые декорированы массивными деталями. Также школьницам лучше отказаться от нарядов со слишком глубоким вырезом в зоне декольте, а также с высокими разрезами. А вот спину или плечи "оголить" можно - в этом нет ничего зазорного.

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Помимо вечерних платьев, на выпускной 2018 отличным выбором стане комплект кроп-топ + юбка. Она может быть как длины миди, так и в пол.

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Что касается макияжа на выпускной 2018 - стоит обратить внимание на неброский, максимально естественный мейк-ап в нюдовой гамме, или же выбрать оттенки нежных пастельных тонов. Маникюр лучше также делать спокойным, без кричащего декора. Идеальным решением станет классический французский.

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