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27 сентября • обновлено в 19:08
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Сверкнула голыми ягодицами: американская супермодель произвела фурор на модном показе

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Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире – 22-летняя Белла Хадид в откровенном наряде стала звездой показала Mugler на Неделе моды в Париже.

Она продефилировала по подиуму, в буквальном смысле показав посетителям свои ягодицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Белла открывала шоу, задав настроение всему показу коллекции весна-лето 2020 французского дизайнера Тьерри Мюглера. В частности, Хадид вышла на подиум в комплекте, созданном в бельевом стиле.

Белла Хадид в провокативном наряде - Mugler весна-лето 2020

Белла Хадид в провокативном наряде - Mugler весна-лето 2020

instagram/muglerofficial

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Наряд состоял из прозрачного корсета, колготок с черной полоской, болеро и самое главное – экстравагантных трусиков. Сзади можно было увидеть разрезы на спине и ягодицы во всей красе.

Белла Хадид на неделе моды в Париже – натуральный макияж с дорисованными бровями

Белла Хадид на неделе моды в Париже – натуральный макияж с дорисованными бровями

instagram/muglerofficial

Образ дополнила необычная прическа с металлическим шиньоном и натуральный макияж с дорисованными бровями, которые придавали лицу хищный вид. Белла "плыла" по подиуму, как пантера, в босоножках на шпильках, украшенных металлическими кольцами.

Белла Хадид – обнаженные ягодицы на показе Mugler

Белла Хадид – обнаженные ягодицы на показе Mugler

instagram/bhadidnews

Белла Хадид – коллекция Mugler весна-лето 2020

Белла Хадид – коллекция Mugler весна-лето 2020

instagram/bhadidnews

Белла Хадид – показ Mugler

Белла Хадид – показ Mugler

instagram/bhadidnews

Bella for @muglerofficial

Публикация от Bella Hadid 🦋 (@glossbella)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Читайте все новости по теме "Неделя высокой моды в Париже" на OBOZREVATEL.

Тема
Неделя высокой моды в Париже
Персона
Белла Хадид
Место
Франция Париж
Теги
Мода модель
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