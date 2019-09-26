Сверкнула голыми ягодицами: американская супермодель произвела фурор на модном показе

Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире – 22-летняя Белла Хадид в откровенном наряде стала звездой показала Mugler на Неделе моды в Париже.

Она продефилировала по подиуму, в буквальном смысле показав посетителям свои ягодицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Белла открывала шоу, задав настроение всему показу коллекции весна-лето 2020 французского дизайнера Тьерри Мюглера. В частности, Хадид вышла на подиум в комплекте, созданном в бельевом стиле.

Белла Хадид в провокативном наряде - Mugler весна-лето 2020 instagram/muglerofficial

Наряд состоял из прозрачного корсета, колготок с черной полоской, болеро и самое главное – экстравагантных трусиков. Сзади можно было увидеть разрезы на спине и ягодицы во всей красе.

Белла Хадид на неделе моды в Париже – натуральный макияж с дорисованными бровями instagram/muglerofficial

Образ дополнила необычная прическа с металлическим шиньоном и натуральный макияж с дорисованными бровями, которые придавали лицу хищный вид. Белла "плыла" по подиуму, как пантера, в босоножках на шпильках, украшенных металлическими кольцами.

Белла Хадид – обнаженные ягодицы на показе Mugler instagram/bhadidnews

Белла Хадид – коллекция Mugler весна-лето 2020 instagram/bhadidnews

Белла Хадид – показ Mugler instagram/bhadidnews

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.