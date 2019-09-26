Сверкнула голыми ягодицами: американская супермодель произвела фурор на модном показе

Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире – 22-летняя Белла Хадид в откровенном наряде стала звездой показала Mugler на Неделе моды в Париже.
Она продефилировала по подиуму, в буквальном смысле показав посетителям свои ягодицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Белла открывала шоу, задав настроение всему показу коллекции весна-лето 2020 французского дизайнера Тьерри Мюглера. В частности, Хадид вышла на подиум в комплекте, созданном в бельевом стиле.
Белла Хадид в провокативном наряде - Mugler весна-лето 2020
instagram/muglerofficial
Наряд состоял из прозрачного корсета, колготок с черной полоской, болеро и самое главное – экстравагантных трусиков. Сзади можно было увидеть разрезы на спине и ягодицы во всей красе.
Белла Хадид на неделе моды в Париже – натуральный макияж с дорисованными бровями
instagram/muglerofficial
Образ дополнила необычная прическа с металлическим шиньоном и натуральный макияж с дорисованными бровями, которые придавали лицу хищный вид. Белла "плыла" по подиуму, как пантера, в босоножках на шпильках, украшенных металлическими кольцами.
Белла Хадид – обнаженные ягодицы на показе Mugler
instagram/bhadidnews
Белла Хадид – коллекция Mugler весна-лето 2020
instagram/bhadidnews
Белла Хадид – показ Mugler
instagram/bhadidnews
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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