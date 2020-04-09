В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: пользователи делают из подушек красивые наряды и публикуют соответствующие фото с хэштегом #pillowchallenge.

Создателем нового веяния является шведская блогерша Firo. Отметим, что на данный момент у нее более 11 тысяч последователей, которые делятся в соцсети результатами своих экспериментов.

Блогерша Firo Фото: instagram/myforteisfashion

Новый "наряд" девушки примеряют на голое тело и дополняют его аксессуарами и другими вещами. Это могут быть туфли, брендовые сумочки, шляпы, солнцезащитные очки или бокал с шампанским. К слову, в челлендже принимают участие и мужчины.

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Фото: instagram/pillowchallenge

Знаменитости тоже постепенно присоединяются к челленджу. Фотографиями в стильных "платьях-подушках" уже опубликовали телеведущая Ксения Бородина, дочь певицы Ольги Поляковой и приемная дочь рэпера Потапа.

Ксения Бородина с дочкой Фото: instagram/borodylia

Дочь Поляковой Маша Фото: instagram/mashapolyakova

Приемная дочь Потапа Наталья Фото: instagram/natashka.gorovaya

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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