В соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: пользователи делают из подушек красивые наряды и публикуют соответствующие фото с хэштегом #pillowchallenge.
Создателем нового веяния является шведская блогерша Firo. Отметим, что на данный момент у нее более 11 тысяч последователей, которые делятся в соцсети результатами своих экспериментов.
Блогерша Firo
Фото: instagram/myforteisfashion
Новый "наряд" девушки примеряют на голое тело и дополняют его аксессуарами и другими вещами. Это могут быть туфли, брендовые сумочки, шляпы, солнцезащитные очки или бокал с шампанским. К слову, в челлендже принимают участие и мужчины.
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Фото: instagram/pillowchallenge
Знаменитости тоже постепенно присоединяются к челленджу. Фотографиями в стильных "платьях-подушках" уже опубликовали телеведущая Ксения Бородина, дочь певицы Ольги Поляковой и приемная дочь рэпера Потапа.
Ксения Бородина с дочкой
Фото: instagram/borodylia
Дочь Поляковой Маша
Фото: instagram/mashapolyakova
Приемная дочь Потапа Наталья
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.
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