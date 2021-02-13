Опубликованы редкие фото, которых нет в учебниках по истории

Анастасия Польская Мода 04:15, 13.02.2021

В интернете можно отыскать множество уникальных исторических фотографий, в которые трудно поверить. На них запечатлены исторические мгновения и интересные личности, а глядя на них, мы можем сами прочувствовать дух давно ушедших лет.

OBOZREVATEL собрал топ фото 20 века, которых вы никогда не увидите в учебниках истории.

1. Две победительницы конкурса красоты в 1922 году, когда стандарты красоты сильно отличались от современных.

Черно-белое фото с победительницами конкурса красоты. 1922 года
4tololo.ru

2. Эта фотокарточка была сделана в 1925 году. На ней изображен шлем-изолятор, который гарантировал социальную дистанцию от внешнего мира. В шлем даже шла отдельная подача кислорода, баллон с которым также изображен на снимке.

Шлем-изолятор, который защищал человека от общения с людьми
4tololo.ru

3. Даже сильным мира сего не чужды простые радости жизни. Фидель Кастро на ледяной горке во время путешествия в Москву в 1964 году.

Фидель Кастро в 1964 году в Москве
ribalych.ru

4. Альберт Эйнштейн лежит на энцефалограмме. Ученые решили исследовать мозг гениального коллеги в 1950 году.

Альберт Эйнштейн в 1950 году
ribalych.ru

5. Статуя Свободы возвышается над крышами в Париже перед отправкой в Нью-Йорк.

Статуя Свободы в Париже в конце 19 века
New York Public Library

6. Момент извержения вулкана Сакурашима на территории Японии в 1914 году.

Извержение вулкана Сакурашима. Япония, 1914 г.
buzznick

7. Первая американская орбитальная станция "Скайлэб" (Skylab), которую запустили в 1973 году с целью убедиться в безопасности пребывания людей в космосе. На борту Skylab людей не было.

Skylab в космосе, 1973 г.
buzznick

8. "Спрятанная мать" – жанр британской фотографии: фотопортрет маленького ребенка возле спрятанной за драпировкой или большим плащем матери.

Фото младенца со "спрятанной" матерью.
lifter.com.ua

9. Съезд фриков в 1924 году. Цирк Барнума и Бейли.

Съезд фриков в США в 1924 году.
Edward J. Kelty/whaleoil.net.nz

10. Замаскированный секретный свидетель дает показания в зале суда по делу о наркотиках. Вашингтон, 30 апреля 1952 года.

Фото заседания в Вашингтоне,1952 год.

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