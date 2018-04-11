Коко Шанель однажды сказала: “Мода выходит из моды, стиль - никогда” и я с этим полностью согласна.

Мода не живет сама по себе, она является проводником в массы всех экономических, социальных, религиозных и политических взглядов в обществе. Прямая зависимость всех течений общества видна в любой стране и наша не исключение. За последние пять лет произошло множество сдвигов монументальных традиций.

К слову сказать, во времена войны, когда в силу понятных причин мужское население сокращалось, а в рядах женщин обострялась конкуренция – заметно укорачивалась длина женских юбок. Период наполеоновских войн - первое явное обнажение дамских ног в истории моды! Во времена Первой Мировой войны женщины глобально избавляются от длинных юбок и корсетов. И в 40-е годы - та же тенденция, юбки уже чуть ниже колена, в отличии от утонченных и изысканных фасонов 30-х.

Мода такое же социальное явление, как и многое другое, и цикличность ей тоже присуща. Если мы активно погружаемся в макси, то через некоторое время захочется мини, и никакого провидения в этом нет. После обилия праздничных блюд, всегда хочется чёрного хлеба! Плотное облегание в одежде логично сменяется объемными формами. Вспомните 70-е, с их четкими юбками, достаточно простым кроем лифа и рукавов, облегающими брюками клёш - в общем все достаточно аскетично, сплошное протестантство!

И вот наступают 80-е – эра диско. Неимоверные пышные плечи, объемы, драпировки, воротники "хомуты", верхняя одежда нарочито большого размера, пайетки. Полный разгул форм и фактур! И, естественно, в 90-х, после такого яркого всплеска – в моде минимализм. Только вот именно с этого периода мода теряет свою диктаторскую форму и расслаивается по нишам. Все становится на свои места, каждый проявляется в своём жанре!

В любом современном глянце можно найти обзор модных трендов на текущий сезон и, открывая каждый раз этот раздел, я вижу абсолютно одинаковые из сезона в сезон тенденции: белое и чёрное, красное и его оттенки с красивыми названиями, подборки синих и зелёных в разных градациях и так далее. Конечно, никто не отменял черную линию как волшебство, которое может объединить в моде все, что угодно.

Если в предыдущем сезоне было много розового и лавандового, то ждите свежих зелёных оттенков, естественно через голубую гамму. И так все по кругу! Откройте цветовой круг Максвелла и сами все увидите. Это просто и понятно.

Новости Искусство ухода за одеждой

Разобравшись в законах мира, можно научиться заглядывать в будущее. Каждое новое течение, каким бы случайным не казалось, является результатом действия простых правил.

Но это механизм и закон, а творчество и его тайну никто не отменял. У Гордона Рамзи и Джимми Оливера ведь совершенно разные кухни, а продукты порой одинаковые, не говоря уже о нас с вами.