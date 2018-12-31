Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

В новогоднюю ночь любая девушка желает быть неотразимой. Особенно важно уделить внимание вечернему наряду — выбрать идеальное платье.

OBOZREVATEL выяснил, какое платье стоит надеть на Новый год-2019.

Символ наступающего года — Желтая Земляная Свинья, она обожает блеск и роскошь. Поэтому при выборе наряда не обойтись без стразов, кристаллов, блесток, пайеток, люрекса и сверкающего напыления. Также если вы желаете сиять в новогоднюю ночь — смело выбирайте платье из серебристой и золотистой фактуры.

Фото: sonnik-novyj

Фото: Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

Фото: TextileTrend

Фото:Differed.ru

Обладательницам подтянутой фигуры и стройных ног подойдет новогоднее платье короткого фасона. Оно может быть приталенным, свободным или пышным. Также отлично будет смотреться платье расшитое пайетками под золото или серебро, что придаст ему блеска.

Новости Названы главные тренды модной одежды на 2019 год

Фото: moda2019.org

Фото: modnaya-krasivaya.ru

Если хотите быть в тренде 2019 года — выбирайте платье с пышной юбкой или бахромой.

Фото: Клео.Ру

Фото: GlamAdvice

Фото: Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

В новогоднюю ночь особенно изысканно будут смотреться модели с голой спиной. Это может быть как небольшой вырез в виде треугольника, так и глубокое декольте, полностью обнажающее спину.

Фото: zkurzeneva.com

Фото: bygaga.com

Фото: Stylish-lady.ru

Если вам нравятся закрытые и длинные платья, то добавьте к ним изюминку в виде оголенной линии плеч.

Фото: moda2019.org

Фото: yandex.ua

Фото: amazingreveal.com

Также в тренде сейчас асимметрия. Поэтому выбрав платье с таким кроем вы сразите всех наповал. Асимметричным может быть как подол, так и верх. Но, разумеется, что должно быть что-то одно.

Фото: zolotoy.ru

Фото: newwoman.ru

Если вам нравятся более женственные образы, то выбирайте платье-бьюсте. Оно отлично подчеркнет грудь, плечи и ключицы. Также юбка может быть как пышной, так и узкой.

Фото: moda2019.org

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