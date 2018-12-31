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Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

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В новогоднюю ночь любая девушка желает быть неотразимой. Особенно важно уделить внимание вечернему наряду — выбрать идеальное платье.

OBOZREVATEL выяснил, какое платье стоит надеть на Новый год-2019.

Символ наступающего года — Желтая Земляная Свинья, она обожает блеск и роскошь. Поэтому при выборе наряда не обойтись без стразов, кристаллов, блесток, пайеток, люрекса и сверкающего напыления. Также если вы желаете сиять в новогоднюю ночь — смело выбирайте платье из серебристой и золотистой фактуры.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: sonnik-novyj

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Клео.Ру

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Клео.Ру

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: TextileTrend

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото:Differed.ru

Обладательницам подтянутой фигуры и стройных ног подойдет новогоднее платье короткого фасона. Оно может быть приталенным, свободным или пышным. Также отлично будет смотреться платье расшитое пайетками под золото или серебро, что придаст ему блеска.

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Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: moda2019.org

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: modnaya-krasivaya.ru

Если хотите быть в тренде 2019 года — выбирайте платье с пышной юбкой или бахромой.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Клео.Ру

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: GlamAdvice

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Клео.Ру

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Клео.Ру

В новогоднюю ночь особенно изысканно будут смотреться модели с голой спиной. Это может быть как небольшой вырез в виде треугольника, так и глубокое декольте, полностью обнажающее спину.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: zkurzeneva.com

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: bygaga.com

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: Stylish-lady.ru

Если вам нравятся закрытые и длинные платья, то добавьте к ним изюминку в виде оголенной линии плеч.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: moda2019.org

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: yandex.ua

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: amazingreveal.com

Также в тренде сейчас асимметрия. Поэтому выбрав платье с таким кроем вы сразите всех наповал. Асимметричным может быть как подол, так и верх. Но, разумеется, что должно быть что-то одно.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: zolotoy.ru

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: newwoman.ru

Если вам нравятся более женственные образы, то выбирайте платье-бьюсте. Оно отлично подчеркнет грудь, плечи и ключицы. Также юбка может быть как пышной, так и узкой.

Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

Фото: moda2019.org

Также OBOZREVATEL предлагает вам просмотреть топ-10 примеров нейл-арта для новогодней ночи.

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