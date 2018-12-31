Платья на Новый год-2019: в чем встречать праздник

В новогоднюю ночь любая девушка желает быть неотразимой. Особенно важно уделить внимание вечернему наряду — выбрать идеальное платье.
OBOZREVATEL выяснил, какое платье стоит надеть на Новый год-2019.
Символ наступающего года — Желтая Земляная Свинья, она обожает блеск и роскошь. Поэтому при выборе наряда не обойтись без стразов, кристаллов, блесток, пайеток, люрекса и сверкающего напыления. Также если вы желаете сиять в новогоднюю ночь — смело выбирайте платье из серебристой и золотистой фактуры.
Фото: sonnik-novyj
Фото: Клео.Ру
Фото: Клео.Ру
Фото: TextileTrend
Фото:Differed.ru
Обладательницам подтянутой фигуры и стройных ног подойдет новогоднее платье короткого фасона. Оно может быть приталенным, свободным или пышным. Также отлично будет смотреться платье расшитое пайетками под золото или серебро, что придаст ему блеска.
Фото: moda2019.org
Фото: modnaya-krasivaya.ru
Если хотите быть в тренде 2019 года — выбирайте платье с пышной юбкой или бахромой.
Фото: Клео.Ру
Фото: GlamAdvice
Фото: Клео.Ру
Фото: Клео.Ру
В новогоднюю ночь особенно изысканно будут смотреться модели с голой спиной. Это может быть как небольшой вырез в виде треугольника, так и глубокое декольте, полностью обнажающее спину.
Фото: zkurzeneva.com
Фото: bygaga.com
Фото: Stylish-lady.ru
Если вам нравятся закрытые и длинные платья, то добавьте к ним изюминку в виде оголенной линии плеч.
Фото: moda2019.org
Фото: yandex.ua
Фото: amazingreveal.com
Также в тренде сейчас асимметрия. Поэтому выбрав платье с таким кроем вы сразите всех наповал. Асимметричным может быть как подол, так и верх. Но, разумеется, что должно быть что-то одно.
Фото: zolotoy.ru
Фото: newwoman.ru
Если вам нравятся более женственные образы, то выбирайте платье-бьюсте. Оно отлично подчеркнет грудь, плечи и ключицы. Также юбка может быть как пышной, так и узкой.
Фото: moda2019.org
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