Как день начнёшь, так его и проведешь. Эта фраза работает как в повседневной жизни, так и на отдыхе. Каждый из нас выбирает способ времяпрепровождения по своим особенным желаниям. Мы все попадаем в отели, совершенно разные, но схожие в одном - гостей просят соблюдать отельный дресс-код. Часто он касается не только ужина, но и завтрака. Завтрак - вообще дело тонкое и приятное, а люди, знающие в нем толк завтракают долго и с удовольствием. Иван Андреевич Бунин утверждал: "Завтракать нужно долго, допоздна, часов до семи вечера". Возможно, нужно попробовать. Вообще, утром можно все - тем завтрак и хорош.

Вернемся к дресс-коду. Допустимо прийти в ресторан отеля в расслабленном свободном платье с кружевами, совершенно не задумываясь тонкая ли у вас в нем талия. Шёлк вообще приятно носить на голое тело. Популярные сейчас пижамные костюмы для города как нельзя лучше подходят для этого. Никто, думаю, не поставит вам в упрёк розовый или небесный голубой оттенок вашего наряда для завтрака. Можно же хоть на отдыхе немного побыть Марией-Антуанеттой. Существует также ритуал завтрака в номере, желательно не вылезая из постели. Накинуть белый махровый халат, который навеет кадры из чудесного фильма 90-х "Pret-o-porte”.

В общем, завтрак в отеле подразумевает исключительно свободные платья с разрезами, двойки из шёлка, имитирующие восточный стиль, кимоно. Длинные брюки из тяжелой вискозы или шелка, белоснежные блузы-майки, на голове вполне приемлем длинный шарф в виде небольшой чалмы. И никакого макияжа, только чудесные дымчатые очки. Никакой сложной укладки, только естественный облик. Из украшений подойдет нить жемчуга или венецианских стеклянных бус. Решать вам - это же ваше особенное начало дня.

Пожалуйста, не нужно приходить в лосинах и в мужской футболке, для этого вообще не стоит ехать в отель.

В следующий раз попробуйте перед сном пофантазировать над своим утренним туалетом и придумать себе образ. Ведь вы на отдыхе и важно насладиться этим временем сполна!