Платок на голову: как носить модный аксессуар зимы 2021-го

Платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову, освежающих любой образ даже в холодное время года.

Есть множество вариантов, как красиво носить их зимой, один из которых – в качестве банданы. Подробней о том, как стильно заменить платком шапку – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Это самый распространенный способ, который в разное время любили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди и Елизавета II. Поклонницы уличной моды также с удовольствием носят этот тренд 2021 года. Данный аксессуар можно сочетать с платьями, а также юбками и блузами. Дополнить свой образ стоит утепленным пальто и ботинками на каблуке.

Завязывать платки на затылке любили еще в 80-х. Сегодня мы встречаем подобный стиль в Marc Jacobs и Christian Dior. Стоить отметить, что трендовой косынкой можно дополнять не только повседневные, но и праздничные образы. Косынки, завязанные подобным образом, безупречные выглядят в тандеме с красивыми платьями и женственными пальто.

Завязывать платок в виде банданы – еще один модный прием в 2021 году. Дополните свой образ джинсами-бананами, дутой курткой и массивными ботинками.

Платок, завязанный в стиле "хиппи", продемонстрировали на своих показах и в новых коллекциях такие бренды, как Max Mara и Christian Dior. Его можно сочетать с джинсами-клеш и рубашками. Дополнить образ стоит дутой курткой и ковбойскими ботинками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.