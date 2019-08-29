Первое заседание новой Рады: как выглядели звезды-нардепы

В четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.
OBOZREVATEL решил рассказать, кто из звезд-нардепов пришел в Раду, и как они выглядели.
Так, на первое заседание новой Рады пришел бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик. Он оделся в коричневые штаны и черную футболку. Свой образ Юрий дополнил пиджаком, в котором был недавно на концерте в Одессе.
Юрий Корявченков
Фото: kiev.informator.ua
Юрий Корявченков
Фото: "Страна"
Юрий Корявченков на концерте "Квартала" в Одессе
сСкриншот с видео
Также в Раду прибыл известный ресторатор, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Отметим, что для заседания он выбрал черный классический костюм и белую рубашку. Свой образ Николай дополнил зеленым галстуком и значком прапора Украины, который он нацепил на пиджак.
Николай Тищенко
Скриншот с видео
Николай Тищенко
Скриншот с видео
Кроме того, в зале присутствовал лидер партии "Голос", фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он прибыл на заседание Рады в классическом черном костюме и белой рубашке.
Святослав Вакарчук на заседании Верховной Рады
Фото: censor.net.ua
Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз
Фото: censor.net.ua
Чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который также прибыл в Раду, к классическому черному костюму и белой рубашке подобрал синий галстук.
Жан Беленюк
Фото: censor.net.ua
Жан Беленюк и Николай Тищенко
Фото: censor.net.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической.
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