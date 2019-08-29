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Первое заседание новой Рады: как выглядели звезды-нардепы

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В четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

OBOZREVATEL решил рассказать, кто из звезд-нардепов пришел в Раду, и как они выглядели.

Так, на первое заседание новой Рады пришел бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик. Он оделся в коричневые штаны и черную футболку. Свой образ Юрий дополнил пиджаком, в котором был недавно на концерте в Одессе.

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

Фото: kiev.informator.ua

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков

Фото: "Страна"

Юрий Корявченков на концерте "Квартала" в Одессе

Юрий Корявченков на концерте "Квартала" в Одессе

сСкриншот с видео

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Также в Раду прибыл известный ресторатор, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Отметим, что для заседания он выбрал черный классический костюм и белую рубашку. Свой образ Николай дополнил зеленым галстуком и значком прапора Украины, который он нацепил на пиджак.

Николай Тищенко

Николай Тищенко

Скриншот с видео

Николай Тищенко

Николай Тищенко

Скриншот с видео

Кроме того, в зале присутствовал лидер партии "Голос", фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он прибыл на заседание Рады в классическом черном костюме и белой рубашке.

Святослав Вакарчук на заседании Верховной Рады

Святослав Вакарчук на заседании Верховной Рады

Фото: censor.net.ua

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз

Фото: censor.net.ua

Чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который также прибыл в Раду, к классическому черному костюму и белой рубашке подобрал синий галстук.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Фото: censor.net.ua

Жан Беленюк и Николай Тищенко

Жан Беленюк и Николай Тищенко

Фото: censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической.

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Персоны
Николай Тищенко Святослав Вакарчук Юрий Корявченков Жан Беленюк
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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