Первое заседание новой Рады: как выглядели звезды-нардепы

В четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

OBOZREVATEL решил рассказать, кто из звезд-нардепов пришел в Раду, и как они выглядели.

Так, на первое заседание новой Рады пришел бывший актер студии "Квартал 95", а ныне депутат Юрий Корявченков по прозвищу Юзик. Он оделся в коричневые штаны и черную футболку. Свой образ Юрий дополнил пиджаком, в котором был недавно на концерте в Одессе.

Юрий Корявченков Фото: kiev.informator.ua

Юрий Корявченков Фото: "Страна"

Юрий Корявченков на концерте "Квартала" в Одессе сСкриншот с видео

Также в Раду прибыл известный ресторатор, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Отметим, что для заседания он выбрал черный классический костюм и белую рубашку. Свой образ Николай дополнил зеленым галстуком и значком прапора Украины, который он нацепил на пиджак.

Николай Тищенко Скриншот с видео

Николай Тищенко Скриншот с видео

Кроме того, в зале присутствовал лидер партии "Голос", фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он прибыл на заседание Рады в классическом черном костюме и белой рубашке.

Святослав Вакарчук на заседании Верховной Рады Фото: censor.net.ua

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз Фото: censor.net.ua

Чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который также прибыл в Раду, к классическому черному костюму и белой рубашке подобрал синий галстук.

Жан Беленюк Фото: censor.net.ua

Жан Беленюк и Николай Тищенко Фото: censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.