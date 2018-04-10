Пэрис Хилтон "сверкнула" грудью в сексуальном наряде: пикантные фото

Американская светская львица, певица и модель Пэрис Хилтон вышла в свет в откровенном наряде, который практически полностью оголил ее грудь.
Эпатажная артистка, которая часто предстает перед публикой в весьма смелых образах, в который раз порадовала фанатов пикантными фото в изысканном черном платье с глубоким вырезом на груди. Снимок Пэрис опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Элегантное платье Хилтон также сексуально открывает ее длинные и стройные ноги, благодаря высокому разрезу.
Светская львица отметила, что выбрала наряд от известного дизайнера Филиппа Плейна, так как является поклонницей данного бренда.
Всего за один день снимки собрали почти 200 тысяч лайков от фанатов Пэрис Хилтон, которые также оставили массу комплиментов в комментариях.
Как сообщал "Обозреватель", американская звезда Пэрис Хилтон ранее посетила Украину вместе со своим женихом, голливудским актером украинского происхождения Крисом Зилкой. Знаменитости прибыли во Львов на открытие "Гранд Отеля".