Пэрис Хилтон "сверкнула" грудью в сексуальном наряде: пикантные фото

Американская светская львица, певица и модель Пэрис Хилтон вышла в свет в откровенном наряде, который практически полностью оголил ее грудь.

Эпатажная артистка, которая часто предстает перед публикой в весьма смелых образах, в который раз порадовала фанатов пикантными фото в изысканном черном платье с глубоким вырезом на груди. Снимок Пэрис опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Элегантное платье Хилтон также сексуально открывает ее длинные и стройные ноги, благодаря высокому разрезу.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 8 Апр 2018 в 5:59 PDT

Светская львица отметила, что выбрала наряд от известного дизайнера Филиппа Плейна, так как является поклонницей данного бренда.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 8 Апр 2018 в 5:59 PDT

Всего за один день снимки собрали почти 200 тысяч лайков от фанатов Пэрис Хилтон, которые также оставили массу комплиментов в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", американская звезда Пэрис Хилтон ранее посетила Украину вместе со своим женихом, голливудским актером украинского происхождения Крисом Зилкой. Знаменитости прибыли во Львов на открытие "Гранд Отеля".