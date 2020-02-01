Перешитые трусы, гетры, яркие кульки: как гнались за модой во времена позднего СССР

Во времена позднего дефицита в СССР выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего: советские фабрики шили вещи однообразных посредственных фасонов. Но это не останавливало желание народа выглядеть модно.
Люди Советского Союза пускались на разные хитрости, чтобы произвести впечатление своим нарядом: обращались к портным, к спекулянтам и фарцовщикам... О главных атрибутах и трендах моды СССР вспоминает OBOZREVATEL.
Мода СССР: одевались как могли
Многие портные в СССР шили на дому
В эпоху дефицита в Советском Союзе портнихи были на вес золота, очереди к ним были нескончаемые.
Мастера шили на дому, а номенклатура обслуживалась в специальных ателье. В Киеве на Крещатике даже собирался "Клуб портних", куда входили жены офицеров.
Шили часто по фото из модных западных журналов, за заказ брали от 50 до 100 рублей (средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей).
Джинсы в СССР
Джинсы в СССР
Джинсы в СССР впервые заявили о себе в 1957 году на Фестивале молодежи и студентов, именно тогда советский народ приобщился к дениму.
Мужские джинсы в СССР
Весь период СССР джинсы оставались главным трендом, немного меняя форму – от клеша до "бананов".
Джинсы в СССР
Джинсы задорого покупали у спекулянтов, моряков, выменивали у иностранцев, пытались шить сами.
Рубашки – из штанов, блузки – из трусов
На что только не шли советские модницы, чтобы обзавестись приличной вещью. Поскольку с тканью во времена дефицита было трудно, некоторые рукодельницы умудрялись перешивать в блузки купленные в магазине трусы огромных размеров.
А когда в моду вошли клетчатые рубашки, в ход у девушек пошли отцовские вещи, которые также умело перешивались.
Алиса Фрейндлих и ее клетчатое платье в фильме "Служебный роман"
кадр из фильма
Особенно с тканью в то время помогли офицеры, которым выдавали шерстяную однотонную ткань-"костюмку". Из ее отрезов шили "юбки-карандаши", а жены военных еще и подзарабатывали на этом.
Кулек – модный аксессуар СССР
Одним из модных трендов СССР были полиэтиленовые кульки с пестрыми принтами. Они считались такой роскошью, что их даже дарили на праздники и бережно хранили. Порванные кульки склеивали скотчем и использовали дальше.
Кулек в СССР
pikabu.ru
Кулек в СССР
pikabu.ru
Кулек в СССР
pikabu.ru
Кулек в СССР
pikabu.ru
Кулек в СССР
pikabu.ru
Полосатые гетры – тренд СССР
Мода на гетры в СССР пришла с появленим видеокассет с уроками аэробики американской актрисы Джейн Фонды. Советские женщины с радостью подхватили этот тренд. Гетры стали носить и в обычной жизни, причем в моде были именно полосатые изделия.
Гетры – тренд СССР
Гетры – тренд СССР
Гетры – тренд СССР
Гетры – тренд СССР
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эталонах стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие.
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