Перешитые трусы, гетры, яркие кульки: как гнались за модой во времена позднего СССР

Во времена позднего дефицита в СССР выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего: советские фабрики шили вещи однообразных посредственных фасонов. Но это не останавливало желание народа выглядеть модно.

Люди Советского Союза пускались на разные хитрости, чтобы произвести впечатление своим нарядом: обращались к портным, к спекулянтам и фарцовщикам... О главных атрибутах и трендах моды СССР вспоминает OBOZREVATEL.

Мода СССР: одевались как могли

Многие портные в СССР шили на дому Pinterest

В эпоху дефицита в Советском Союзе портнихи были на вес золота, очереди к ним были нескончаемые.

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Мастера шили на дому, а номенклатура обслуживалась в специальных ателье. В Киеве на Крещатике даже собирался "Клуб портних", куда входили жены офицеров.

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Шили часто по фото из модных западных журналов, за заказ брали от 50 до 100 рублей (средняя зарплата в СССР составляла 120-150 рублей).

Джинсы в СССР

Джинсы в СССР Pinterest

Джинсы в СССР впервые заявили о себе в 1957 году на Фестивале молодежи и студентов, именно тогда советский народ приобщился к дениму.

Мужские джинсы в СССР Pinterest

Весь период СССР джинсы оставались главным трендом, немного меняя форму – от клеша до "бананов".

Джинсы в СССР Pinterest

Джинсы задорого покупали у спекулянтов, моряков, выменивали у иностранцев, пытались шить сами.

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Рубашки – из штанов, блузки – из трусов

На что только не шли советские модницы, чтобы обзавестись приличной вещью. Поскольку с тканью во времена дефицита было трудно, некоторые рукодельницы умудрялись перешивать в блузки купленные в магазине трусы огромных размеров.

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А когда в моду вошли клетчатые рубашки, в ход у девушек пошли отцовские вещи, которые также умело перешивались.

Алиса Фрейндлих и ее клетчатое платье в фильме "Служебный роман" кадр из фильма

Особенно с тканью в то время помогли офицеры, которым выдавали шерстяную однотонную ткань-"костюмку". Из ее отрезов шили "юбки-карандаши", а жены военных еще и подзарабатывали на этом.

Кулек – модный аксессуар СССР

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Одним из модных трендов СССР были полиэтиленовые кульки с пестрыми принтами. Они считались такой роскошью, что их даже дарили на праздники и бережно хранили. Порванные кульки склеивали скотчем и использовали дальше.

Кулек в СССР pikabu.ru

Кулек в СССР pikabu.ru

Кулек в СССР pikabu.ru

Кулек в СССР pikabu.ru

Кулек в СССР pikabu.ru

Полосатые гетры – тренд СССР

Мода на гетры в СССР пришла с появленим видеокассет с уроками аэробики американской актрисы Джейн Фонды. Советские женщины с радостью подхватили этот тренд. Гетры стали носить и в обычной жизни, причем в моде были именно полосатые изделия.

Гетры – тренд СССР Pinterest

Гетры – тренд СССР Pinterest

Гетры – тренд СССР Pinterest

Гетры – тренд СССР Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эталонах стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие.

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