"Папины" сандалии стали трендом 2020 года

Сочетание классического костюма и "папиных" сандалий с застежками на липучках признали новым трендом в 2020 году.

Журналисты издания Mirror обратили внимание на то, что покупатели чаще всего выбирают сандалии в магазине Primark, которые похожи на пару с модного дома Prada. По их мнению, обувь люксового бренда стало популярным, однако из-за высокой цены – £420 (15 000 гривен) – люди нашли альтернативу за £8 (300 гривен).

Сандалии с Prada. mirror.co.uk

Сандалии с Primark. mirror.co.uk

Отметим, что одним из первых такие сандалии выпустил модный дом Chanel в 2019 году. Сейчас похожую обувь производят и такие бренды, как The Iconic, The Row, Asos, H&M и Kurt Geiger. Чаще всего мужчины выбирают сандалии под брюки и пиджак, а девушки – под платья и джинсы.

Сандалии в мужских образах. Instagram eletrikhman

Сандалии идеально дополняют женский образ. Instagram Fashion Gallery

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оригинальные декоративные украшения для зубов – грилзы – стали новым трендом 2020 года. Аксессуары для полости рта можно делать из стали или драгоценных металлов.