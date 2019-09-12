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12 сентября • обновлено в 14:50
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Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

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Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, назвали трендовые оттенки весны/лета 2020 года.

Так, информацией они поделились на своей странице в Instagram. По мнению специалистов института цвета, в 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". Также трендовыми будут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето
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Также, как отметили в Pantone, модными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Кроме того, в список главных цветов весны/лета 2020 попали: кораллово-розовый, ментолово-голубой, оттенок потертых джинсов, кристально-белый, черный и пепельно-серый, а также виноградно-фиолетовый, оранжевый, пламенный алый, травяной и цвет шафрана.

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премиальный бренд лакокрасочных покрытий Dulux объявил главный цвет 2020 года.

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