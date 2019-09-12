Pantone 2020: самые модные цвета сезона весна – лето

Представители института Pantone, которые работают над исследованием самых модных цветов сезона, назвали трендовые оттенки весны/лета 2020 года.

Так, информацией они поделились на своей странице в Instagram. По мнению специалистов института цвета, в 2020 году актуальными станут цвета, связанные с "природой, спокойствием и комфортом". Также трендовыми будут различные оттенки зеленого, океана, "горный голубой".

Также, как отметили в Pantone, модными будут оттенки "металлик" из-за популярности цифровых медиа.

Кроме того, в список главных цветов весны/лета 2020 попали: кораллово-розовый, ментолово-голубой, оттенок потертых джинсов, кристально-белый, черный и пепельно-серый, а также виноградно-фиолетовый, оранжевый, пламенный алый, травяной и цвет шафрана.

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премиальный бренд лакокрасочных покрытий Dulux объявил главный цвет 2020 года.

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