Pantone 2019: самые модные цвета сезона весна – лето

Уже 20 лет подряд Институт цвета Pantone влияет на выбор человечества в области дизайна, включая не только сферу моды.

OBOZREVATEL выяснил, какие оттенки будут в тренде в весенне-летнем сезоне 2019.

Принцессово синий - Princess Blue

Этот насыщенный величественный глубоко синий цвет фаворит герцогини Кейт Миддлтон. Его универсальность позволяет комбинировать вместе с ним не только пастельные оттенки, но и яркие контрастные - красный, оранжевый, желтый или зеленый. Особенно выигрышно такой тон смотрится в дополнении к вечерним нарядам - в аксессуарах и сверкающей обуви.

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Сладкая сирень - Sweet Lilac

Эффектный и в то же время самый нежный оттенок. Его часто ассоциируют с первой влюбленностью. Это идеальный цвет, который украсит сочетание классического черного или белого. И в этом сезоне благодаря украинским и зарубежным брендам - собрать гардероб и не выглядеть смешно в Sweet Lilac сможет каждая девушка. Особенно завораживающе этот цвет раскрывается у блондинок и тех, кто относится к цветотипу Холодное Лето и Зима.

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Jester Red "Шутовской красный"

Олицетворение роскошной элегантности. Сдержанные однотонные луки легко превращаются в особенные с помощью деталей Jester Red. Приглушенный бордово-винный находка для девушек со светлой белой кожей. Также в этом сезоне этот оттенок красного используют не только для утонченных вечерних платьев, но и как основу для деловых и универсальных образов.

Новости Названы главные тренды модной одежды на 2019 год

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Pink Peacock - "Розовый павлин"

На первый взгляд, дразнящий цвет выглядит вычурно. Но этот женственный оттенок для ценителей сочной гаммы легко соединять с геометрическими принтами. Кроме того, за счет комбинирования разных фактур тотал лук малиново-красного цвета выглядит необычным и завершенным. При этом неоново-синий, фиолетовый или темно-зеленый - станет неожиданным, но уместным вариантом для сочетания.

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Toffee

Уравновешивают яркую палитру Pantone - коричнево-карамельные оттенки. Вкусный цвет "Тоффи" станет изюминкой в привычном гардеробе девушки: в классических луках он сдержанный и стильный, а в вечерних образах он становится глубоким и элегантным. Также здесь можно экспериментировать и выбирать изделие в тон, но используя разные материалы: шелк, уплотненный трикотаж или эко-кожу.

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Pepper Steam "Стебель перца" & Terrarium Moss "Мох в террариуме"

Благородные и сдержанные цвета, но именно они освежают образ и придают весенней свежести. Фаворит палитры Pantone - оттенок натуральной красоты природы Terrarium Moss. Эта вариация оливкового идет всем и представлена в коллекциях не только демократичных марок, но и люксовых брендов.

В свою очередь, неброский желто-зеленый Pepper Stem рекомендуют сочетать с денимом или нюдовыми тонами, чтобы образ не казался кричащим и нарочитым.

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Следует отметить, что на волну трендовых сочетаний влияют современные технологии, использование различных материалов и текстур, новый образ жизни человека, путешествия, индустрия развлечения, а также кино, музыка, спорт и социальные сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. Среди цветов эксперты моды выделили бледный цвет шалфея, а также неоновые оттенки, которые вернулись в моду в 2018 году.

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