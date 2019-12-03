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3 декабря • обновлено в 11:02
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Пайетки, бандо и вышивка: сексуальные платья на Новый год-2020

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Приближается Новый год, и каждая девушка задумывается о том, какое платье ей выбрать на праздник, чтобы выглядеть ярко и сексуально.

Платье-футляр, платье с вышивкой, бандо: OBOZREVATEL предлагает несколько прекрасных образов, которые превратят вас в королеву новогодней ночи.

Новости
Платья на Новый год 2020: топ-5 трендовых вариантов

По мнению стилистов, платья на Новый год-2020 должны быть спокойных цветов и состоять из натуральных тканей.

Платье с рукавом "летучая мышь"

Платье с рукавом "летучая мышь"

dressa.com.ua

Платье-мини

Платье-мини

dressa.com.ua

Кроме того, покровительница года Металлическая Белая Крыса любит удобство и уют.

Платье-бандо

Платье-бандо

dressa.com.ua

Платье с юбкой-полусолнце

Платье с юбкой-полусолнце

dressa.com.ua

Платье с мерцающим напылением

Платье с мерцающим напылением

dressa.com.ua

Платье-футляр

Платье-футляр

dressa.com.ua

Поэтому важно при выборе наряда отказаться от слишком тесных обтягивающих платьей и неудобных фасонов.

Платье с пайетками

Платье с пайетками

dressa.com.ua

Платье-футляр

Платье-футляр

dressa.com.ua

Платье с открытыми плечами

Платье с открытыми плечами

dressa.com.ua

Лучше всего остановить выбор на одежде, который не будет сковывать ваши движения.

Платье на запах

Платье на запах

dressa.com.ua

Платье с юбкой-полусолнце

Платье с юбкой-полусолнце

dressa.com.ua

Платье с открытыми плечами и бахромой

Платье с открытыми плечами и бахромой

dressa.com.ua

Саме трендовые фасоны платьев в 2020 году: футляр, бандо, платья с запахом, с пайетками, вышивкой, длинные вечерние платья, короткие мини-платья.

Платье с напылением

Платье с напылением

dressa.com.ua

Платье с вышивкой

Платье с вышивкой

dressa.com.ua

Платье-мини с пайетками

Платье-мини с пайетками

dressa.com.ua

Платье-мини с пайетками

Платье-мини с пайетками

dressa.com.ua

Обтягивающее платье-мини

Обтягивающее платье-мини

dressa.com.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем нужно встречать Новый год 2020, чтобы Крыса принесла удачу.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Алина Мельник
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