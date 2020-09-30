Погода за окном уже не тонко намекает на кардинальную смену гардероба и полное прощание со стабильным летним теплом. Реальность такова, что за день погода может измениться несколько раз, и нужно быть готовым ко всему. Мы подобрали несколько образов, в которых сюрпризы природы будут для вас только приятными.

Костюм из плотной ткани - один из синонимов осени и нового периода деловой моды. Смело сочетайте между собой не только однотонные изделия, но и принтованные, как пиджак в ярко выраженную клетку. Сгладит строгость костюма водолазка светлых тонов и нюдовые лодочки. С надеждой на улучшение погоды возьмите с собой солнцезащитные очки, а если дождь окажется затяжным, настроение спасут яркие аксессуары.

Пришло время и для любимого тренча, в этом сезоне выбирайте модели небанального фасона или с декоративными элементами. Например, с тонким, но выраженным акцентом на талии. К нему в дополнение джинсы на высокой посадке и, обязательно, яркая блуза, чтобы образ был наполнен красками.

Одна из топовых позиций осеннего гардероба - вязаный жилет объемного фасона. Это универсальная вещь, которой можно дополнить все: футболку, легкую блузу, платье или водолазку. Ностальгируя по школьным осенним образам, можно позволить себе новую адаптацию такого аутфита. Шорты с белой рубашкой могут смотреться совсем иначе, если дополнить их жилетом и массивными лоферами.

Юбки осенью тоже приобретают новые формы - мини заменяют миди, цветочки - тонкая клетка и плиссировка. К ним стоит выбирать уже не легкие босоножки, а ботинки на небольшом каблуке. Если настроение просит монохромности - позвольте себе это: черный, плотные оттенки серого, коричневого помогут вам в построении образа. Акцентом может стать пальто контрастного, но приглушенного оттенка.

Начиная с сентября, костюмы занимают уверенную позицию в нашем гардеробе. Этой осенью в почете брюки палаццо, которые можно сочетать как с укороченными, так и удлиненными жакетами в тон. Ноту сексуальности внесет прозрачная блуза под блейзером. Конечно, же не обойтись без грубых ботинок, они могут смело доходить по высоте до средины щиколотки, чтобы наверняка уберечь вас от холода.

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