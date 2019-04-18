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/Мода

"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом

1.1тЧитать материал на украинском

Украинка Регина Тодоренко и ее звездный супруг, певец Влад Топалов появились на премии "Самые стильные люди" по версии глянца HELLO. Регина поразила своих поклонников нелепым нарядом на престижном мероприятии.

Так, Тодоренко предстала перед публикой в странном черном платье с бахромой, которая напомнила некоторым "куриные перья". Также наряд полностью исказил фигуру Регины. Снимок артистка показала на личной странице в Instagram.

"В этом году мы не самая стильная пара года, но уверена, что в следующем станем. Спасибо вам огромное за ваши голоса! Уж, я-то наверняка знаю, как сильно вы поддерживали", – написала Тодоренко.

Примечательно, что в прошлом, 2018 году, именно Тодоренко и Топалов стали самой стильной парой года в России по версии популярного глянца.

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В этот же раз поклонники Регины отметили: совершенно не удивлены тому, что пару не признали стильной, так как звезда выбрала безобразный наряд на церемонию вручения и у нее совершенно нет вкуса.

Более того, из-за нелепого платья артистку сравнили с "неощипанной курицей", "бабкой на самоваре" и "елкой".

"В таком наряде самой стильной парой года не стать... Платье вас съело! Ты как курица неощипанная. Такая красотка, но наряд – отстой!" – возмутились фолловеры.

"С такой фигурой можно красивый наряд подобрать, а она одевается постоянно странно и нелепо. В чем стиль, один наряд хуже другого", – добавили другие.

"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
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"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом
"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Регины Тодоренко Влад Топалов вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком с сыном. Новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения ребенка, но совершенно не стесняется показывать свои "складки на животе".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесМодаНовости России
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