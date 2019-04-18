"Оно вас съело!" Тодоренко возмутила сеть нелепым нарядом

Украинка Регина Тодоренко и ее звездный супруг, певец Влад Топалов появились на премии "Самые стильные люди" по версии глянца HELLO. Регина поразила своих поклонников нелепым нарядом на престижном мероприятии.

Так, Тодоренко предстала перед публикой в странном черном платье с бахромой, которая напомнила некоторым "куриные перья". Также наряд полностью исказил фигуру Регины. Снимок артистка показала на личной странице в Instagram.

"В этом году мы не самая стильная пара года, но уверена, что в следующем станем. Спасибо вам огромное за ваши голоса! Уж, я-то наверняка знаю, как сильно вы поддерживали", – написала Тодоренко.

Примечательно, что в прошлом, 2018 году, именно Тодоренко и Топалов стали самой стильной парой года в России по версии популярного глянца.

В этот же раз поклонники Регины отметили: совершенно не удивлены тому, что пару не признали стильной, так как звезда выбрала безобразный наряд на церемонию вручения и у нее совершенно нет вкуса.

Более того, из-за нелепого платья артистку сравнили с "неощипанной курицей", "бабкой на самоваре" и "елкой".

"В таком наряде самой стильной парой года не стать... Платье вас съело! Ты как курица неощипанная. Такая красотка, но наряд – отстой!" – возмутились фолловеры.

"С такой фигурой можно красивый наряд подобрать, а она одевается постоянно странно и нелепо. В чем стиль, один наряд хуже другого", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Регины Тодоренко Влад Топалов вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком с сыном. Новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения ребенка, но совершенно не стесняется показывать свои "складки на животе".

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