"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.

42-летняя звезда предстала перед камерой в женственном светлом платье, которое пикантно оголило ее плечи. Снимком Елены на своей странице в Instagram поделилась фотограф Ксения Твердохлеб.

Елена Кравец Today.ua

Соблазнительный наряд подчеркнул утонченную фигуру Кравец. Элегантный образ дополнила романтическая прическа.

Поклонники звезды "Квартала 95" похвалили ее за внешний вид, отметив, что она очень органично смотрится в нежном образе.

"Самая красивая! Лена, вы богиня и идеал!" – отметили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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