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"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото

1.8т Читать материал на украинском

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.

42-летняя звезда предстала перед камерой в женственном светлом платье, которое пикантно оголило ее плечи. Снимком Елены на своей странице в Instagram поделилась фотограф Ксения Твердохлеб.

Елена Кравец

Елена Кравец

Today.ua

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Соблазнительный наряд подчеркнул утонченную фигуру Кравец. Элегантный образ дополнила романтическая прическа.

Поклонники звезды "Квартала 95" похвалили ее за внешний вид, отметив, что она очень органично смотрится в нежном образе.

"Самая красивая! Лена, вы богиня и идеал!" – отметили фолловеры.

"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото
"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото
"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото
"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото
"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.

Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.

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Персоны
Елена Кравец студия "95 квартал"
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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