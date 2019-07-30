"Она – идеал!" 42-летняя Кравец из "Квартала" поразила сеть соблазнительным фото

Актриса студии "Квартал 95" и проекта "Женский Квартал" Елена Кравец поразила поклонников соблазнительным образом.
42-летняя звезда предстала перед камерой в женственном светлом платье, которое пикантно оголило ее плечи. Снимком Елены на своей странице в Instagram поделилась фотограф Ксения Твердохлеб.
Елена Кравец
Today.ua
Соблазнительный наряд подчеркнул утонченную фигуру Кравец. Элегантный образ дополнила романтическая прическа.
Как вы уже знаете, я очень не люблю позирования на камеру. Я очень люблю ловить живые эмоции @lennykravets То, что ловит телекамера бесспорно великолепно, но в жизни эти эмоции намного сильнее. #tverdohleb_k #95квартал #женскийквартал #одесса #blackandwhite #backstage
Поклонники звезды "Квартала 95" похвалили ее за внешний вид, отметив, что она очень органично смотрится в нежном образе.
"Самая красивая! Лена, вы богиня и идеал!" – отметили фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Кравец часто появляется на публике в очень эффектных образах. Недавно она впечатлила публику смелым вечерним нарядом, который сексуально оголил ее тело.
Позже она порадовала фанов соблазнительным снимком, на котором позировала в купальнике, кокетливо накинув на плечи белую рубашку.
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