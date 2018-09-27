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Оля Полякова блеснула платьем за $3000

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Украинская поп-дива Оля Полякова выгуляла на публике дорогую обновку - эффектное платье из коллекции бренда Dolce & Gabbana за $3 000.

Как пишет Lime, в этом наряде певица пожаловала на встречу с главредом глянца Viva! в рамках проекта "Атмосферные встречи с Viva!".

Оля Полякова блеснула платьем за $3000

Фото: lime.apostrophe.ua

Отмечается, что стоимость шелкового платья с ярким принтом составляет $2 995 (около 85 тысяч гривен).

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Свой стильный образ Полякова дополнила маленькой сумочкой и тонким ремешком.

Оля Полякова блеснула платьем за $3000

Фото: lime.apostrophe.ua

Оля Полякова блеснула платьем за $3000

Фото: lime.apostrophe.ua

Читайте также на OBOZREVATEL, как Оля Полякова поразила фанов постельным снимком со звездой журнала Playboy. На фото две секс-бомбы запечатлены в очень пикантных нарядах.

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Объект
шоу-бизнес
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