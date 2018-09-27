Оля Полякова блеснула платьем за $3000

Украинская поп-дива Оля Полякова выгуляла на публике дорогую обновку - эффектное платье из коллекции бренда Dolce & Gabbana за $3 000.

Как пишет Lime, в этом наряде певица пожаловала на встречу с главредом глянца Viva! в рамках проекта "Атмосферные встречи с Viva!".

Фото: lime.apostrophe.ua

Отмечается, что стоимость шелкового платья с ярким принтом составляет $2 995 (около 85 тысяч гривен).

Свой стильный образ Полякова дополнила маленькой сумочкой и тонким ремешком.

Фото: lime.apostrophe.ua

Фото: lime.apostrophe.ua

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