Одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году

Одежда с асимметричными вырезами на груди стала модным трендом в 2020 году. В сети данные вещи прозвали negative space ("пустое пространство").

На размещенные снимки и публичные выходы знаменитостей обратили внимание журналисты издания Who What Wear. Так, блогерши Камилла Шарьер и Тиффани Хсу снялись в почти одинаковых платьях черного цвета с асимметричным декольте.

Камилла Шарьер Instagram Камиллы Шарьер

Тиффани Хсу Instagram Тиффани Хсу

Популярный диджей Амрит, в свою очередь, попозировала в полупрозрачном платье-комбинации с верхом в виде бюстгальтера. Вдобавок плюс-сайз-модель Венеция Крус поделилась фотографией, на которой она запечатлена в боди с квадратным декольте.

Диджей Амрит Instagram ITSAMRIT

Венеция Крус Instagram Венеции Крус

Отмечается, что платья, боди и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Многим пользователям не понравился такой вариант одежды. Они заявили, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости и блогерши массово публикуют снимки, где используют позу, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее.