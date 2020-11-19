Одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году

Юля Ухина Мода 16:59, 19.11.2020 Обновлено: 17:02, 19.11.2020

Одежда с асимметричными вырезами на груди стала модным трендом в 2020 году. В сети данные вещи прозвали negative space ("пустое пространство").

На размещенные снимки и публичные выходы знаменитостей обратили внимание журналисты издания Who What Wear. Так, блогерши Камилла Шарьер и Тиффани Хсу снялись в почти одинаковых платьях черного цвета с асимметричным декольте.

Камилла Шарьер
Instagram Камиллы Шарьер
Тиффани Хсу
Instagram Тиффани Хсу

Популярный диджей Амрит, в свою очередь, попозировала в полупрозрачном платье-комбинации с верхом в виде бюстгальтера. Вдобавок плюс-сайз-модель Венеция Крус поделилась фотографией, на которой она запечатлена в боди с квадратным декольте.

Диджей Амрит
Instagram ITSAMRIT
Венеция Крус
Instagram Венеции Крус

Отмечается, что платья, боди и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Многим пользователям не понравился такой вариант одежды. Они заявили, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

whowhatwear
whowhatwear
whowhatwear
whowhatwear
whowhatwear
whowhatwear

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсети Instagram набирает популярность новый тренд: знаменитости и блогерши массово публикуют снимки, где используют позу, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее.

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Lady Мода

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