Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала бурные обсуждения в сети новым стильным образом.
На своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram супруга президента поделилась фотографиями, сделанными во время официального визита в Азербайджан.
Елена Зеленская в Баку
Instagram Елены Зеленской
Так, в Баку Елена прилетела в стильном образе: плетенном свитере, класических брюках и пальто oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.
Елена Зеленская в Баку
Instagram Елены Зеленской
А вот на встрече украинского женского бизнес-клуба Зеленская появилась в сером приталенном деловом костюме украинского бренда SIX Юлии Богдан, который состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами.
Елена Зеленская
Фейсбук
Елена Зеленская
Фейсбук
Елена Зеленская в Баку
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в Баку
Instagram Елены Зеленской
В сети пользователи пришли в восторг от модных образов первой леди:
Елена Зеленская
Facebook Офиса президента
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке. Позже она посетила сельские школы в простом наряде: свитер, брюки и ботинки.
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