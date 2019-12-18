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18 декабря • обновлено в 14:27
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/ Мода

Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото

3.4т
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Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала бурные обсуждения в сети новым стильным образом.

На своих страницах в социальных сетях Facebook и Instagram супруга президента поделилась фотографиями, сделанными во время официального визита в Азербайджан.

Елена Зеленская в Баку

Елена Зеленская в Баку

Instagram Елены Зеленской

Новости
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Так, в Баку Елена прилетела в стильном образе: плетенном свитере, класических брюках и пальто oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

Елена Зеленская в Баку

Елена Зеленская в Баку

Instagram Елены Зеленской

А вот на встрече украинского женского бизнес-клуба Зеленская появилась в сером приталенном деловом костюме украинского бренда SIX Юлии Богдан, который состоял из пиджака, декорированного ремнем, и брюк с широкими штанинами.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фейсбук

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фейсбук

Елена Зеленская в Баку

Елена Зеленская в Баку

Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в Баку

Елена Зеленская в Баку

Instagram Елены Зеленской

В сети пользователи пришли в восторг от модных образов первой леди:

Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская поразила стильным образом в Азербайджане. Фото
Елена Зеленская

Елена Зеленская

Facebook Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке. Позже она посетила сельские школы в простом наряде: свитер, брюки и ботинки.

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Автор
Анна Михно
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Переиминуйте заголовок: В нашем селе женщина надела деловой костюм, селяне в восторге
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