Обувь с 70-х стала новым женским трендом осени 2020

Модели, стилисты и блогерши начали массово покупать "панковскую" обувь, которая была модной в 1970-х годах.

Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Отметим, что тренд активно продвигают в соцсети Instagram (фото смотрите ниже).

Чаще всего грубые ботинки сочетают с джинсами, кожаными куртками, пальто или классическими костюмами. Некоторые пользователи считают, что вышеупомянутую обувь лучше носить с юбками, платьями или удлиненными рубашками.

Панковской обувь стала трендом осени 2020. Instagram ANNA KHAN

Например, пользовательница с ником @pepperpaperstyle сфотографировалась в сапогах, кожаной куртке, черной футболке и темной юбке в белый горох. А блогерша Бьянка Бэй опубликовала в соцсети образ, в котором предстала в розовом свитере, белой рубашке и с красной кожаной сумкой на плече.

Панковской обувь вернулось в моду. Instagram Bianca Bai

Панковской обувь была модным в 1970-х роказ. Instagram pepperpaperstyle

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