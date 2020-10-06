Обувь с 70-х стала новым женским трендом осени 2020

Ольга Веркалец Мода 14:19, 6.10.2020

Модели, стилисты и блогерши начали массово покупать "панковскую" обувь, которая была модной в 1970-х годах.

Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Отметим, что тренд активно продвигают в соцсети Instagram (фото смотрите ниже).

Чаще всего грубые ботинки сочетают с джинсами, кожаными куртками, пальто или классическими костюмами. Некоторые пользователи считают, что вышеупомянутую обувь лучше носить с юбками, платьями или удлиненными рубашками.

Панковской обувь стала трендом осени 2020.
Instagram ANNA KHAN

Например, пользовательница с ником @pepperpaperstyle сфотографировалась в сапогах, кожаной куртке, черной футболке и темной юбке в белый горох. А блогерша Бьянка Бэй опубликовала в соцсети образ, в котором предстала в розовом свитере, белой рубашке и с красной кожаной сумкой на плече.

Панковской обувь вернулось в моду.
Instagram Bianca Bai
Панковской обувь была модным в 1970-х роказ.
Instagram pepperpaperstyle

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах. Дом высокой моды недавно представил весенне-летнюю коллекцию 2021 года, во время которой модели продемонстрировали образы из вещей кислотных цветов.

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Lady Мода

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