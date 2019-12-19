Обувь итальянского бренда в виде "Мивины" развеселила сеть: забавные фото

В сети подняли на смех босоножки модного итальянского бренда Bottega Veneta, похожие на лапшу быстрого приготовления "Мивина".

Соответствующее сравнение сделали на странице Diet Prada в Instagram, опубликовав соответствующие снимки обуви и "студенческой" еды.

Обувь модного бренда в виде "Мивины"

В частности, эти босоножки были представлены в рамках коллекции Pre-Fall 2020. Они представляют собой туфли в стиле макраме желтого оттенка.

Лапша / босоножки Bottega Veneta instagram/diet_prada

Всего за один день под фото со сравнением обуви дорогого бренда с лапшой поставили отметку "нравится" свыше 87 тысяч человек. Пользователи не могли сдержать смеха.

Лапша / босоножки Bottega Veneta instagram/diet_prada

"Куриная лапша с газировкой", "Теперь я проголодалась", "Я расстроен", "Китайцы купят", "Теперь я хочу съесть туфли", "Стоп, что здесь вообще происходит", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты сделали подборку вещей, от которых стоит отказаться, поскольку они уже вышли из моды.

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