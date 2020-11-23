Образы Меган Маркл и Кейт Миддлтон сравнили в сети: кто стал победительницей "битвы модниц"

Елена Кордунова Мода 19:30, 23.11.2020 Обновлено: 20:18, 23.11.2020

Глобальная поисковая модная платформа Lyst проанализировала образы британских икон стиля – Меган Маркл и Кейт Миддлтон и определила, что наряды, которые Меган выбрала для своих последних официальных мероприятий, пользовались большим интересом среди пользователей.

Так, финальные выходы Меган попали в число самых "культовых фэшн-моментов 2020-го года". Такими были результаты анализа запросов 100 миллионов покупателей по всему миру. Кейт Миддлтон в данный рейтинг не попала, однако вошла в десятку самых влиятельных модников года, пишет издание Express.

Так, пользователи высоко оценили ярко-голубое платье от бренда Victoria Beckham, которое Меган надевала на церемонию вручения премий Endeavor Awards, красное платье Safiyaa с фестиваля The Mountbatten Festival of Music и изумрудно-зеленый наряд от Emilia Wickstead, в котором герцогиня посетила службу по поводу Дня Содружества в Вестминстерском Аббатстве. Поисковые запросы, касающиеся этих нарядов и брендов, резко возросли за последние несколько месяцев.

Самые яркие образы Меган Маркл в 2020 году.

Кейт Миддлтон, которая не упоминалась в перечне культовых моментов, в свою очередь, стала единственной королевской персоной в рейтинге десяти самых влиятельных модниц и модников года. В список также вошли певицы Бейонсе и Лиззо. Герцогиня Кембриджская заняла девятое место.

Образы Кейт Миддлтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.

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