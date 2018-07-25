Обнаженная сестра Ким Кардашьян украсила обложку известного глянца

22-летняя сестра знаменитых светских львиц Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, американская супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для обложки популярного глянца.

Так, Кендалл украсит главную страницу знаменитого британского журнала LOVE Magazine. Снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте издания.

Кендалл сексуально позировала в воде, при этом молодая модель снялась полностью без одежды.

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) 24 Июл 2018 в 8:00 PDT

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Помимо пикантной съемки Дженнер также дала интервью британскому журналисту Мюррею Хили, где рассказала немного о том, как складывается ее жизнь.

"Я чувствую себя очень, очень благословенной, и я думаю, что живу очень необыкновенной жизнью. Я бы не меняла ее, но есть дни, когда мне хотелось бы выйти на улицу, и ничто не будет похоже на то, как сейчас", - загадочно отметила Кендалл.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра Ким Кардашьян, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кайли Дженнер показала поклонникам пикантные снимки со своим возлюбленным, рэпером Трэвисом Скотом. Знаменитая пара украсила своими фотографиями обложку известного глянца GQ.