Новый тренд на "голые" велосипедки покорил соцсети. Фото
Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в шортах-велосипедках телесного цвета и запустили новый модный тренд.
На размещенные в Instagram фото обратило внимание издание The Guardian. По словам инсайдеров, данный предмет гардероба прозвали "голым" из-за его расцветки. За счет того, что телесный цвет сливается с оттенком кожи, создается иллюзия, будто на ногах у модниц никакой одежды.
Так, например, одной из первых снимком в описанной вещи и кроп-топе в тон поделилась телезвезда и модель Ким Кардашьян.
В то же время блогерша Шана Мошен сфотографировалась в телесных велосипедках и в серой укороченной толстовке.
Также в "голых" шортах выкладывали снимки и другие фэшн и street-style блогерши.
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.