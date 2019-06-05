Новый образ жены Зеленского взорвал сеть: сколько стоит наряд

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена вызвала ажиотаж новым образом для поездки в Брюссель. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках первая леди позировала в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках у нее была квадратная сумка цвета коньяка. Журналисты издания "Страна" узнали все о наряде Елены и пообщались со стилистами, чтобы узнать, насколько удачный образ у первой леди.

Елена Зеленская instagram

Как оказалось, квадратный аксессуар жены Зеленского — это сумка американского бренда Staud. Модель Shirley стоит $295 (около8 000 гривен). В Киеве бренд представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Костюм на Зеленской — от украинского бренда SIX. Он обошелся жене президента приблизительно в €1000 (около 30 000 гривен).

"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Вся ориентировочная стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех наших клиентов", — рассказали в пиар-службе бренда SIX.

Елена Зеленская instagram

Что касается обуви, то это кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн-магазинах на них уже скидки: раньше они стоили $415, а сейчас их можно заказать за $232 (6260 гривен).

Стилист и художник Елена Тихая отметила, что длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, но в целом внешний вид первой леди соответствует трендам сезона.

В свою очередь стилист Макс Киреев обратил внимание на то, что грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда и было бы не плохо дополнить образ.

"Елена Зеленская, имея превосходные природные данные, может украсить любой наряд, какой только выберет. Но в образе не хватает украшений, а кюлоты длинноваты. Также грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда", — отметил стилист.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о стиле первой леди Украины Елены Зеленской.

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