Новый образ жены Зеленского в Канаде взорвал сеть

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Канаду, продолжает удивлять своими изумительными образами.

Так, снимки в новом наряде она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Зеленская позировала в золотистой атласной блузе и свободных бежевых брюках со стрелками.

Елена Зеленска Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская на встрече с канадскими чиновниками Фото: instagram/olenazelenska_official

"Утро в Канаде началось продуктивно. Встречалась с Министром по делам детей и женщин Правительства провинции Онтарио Джил Данлоп и парламентским секретарем Министра здравоохранения Робин Мартин. Во время встречи рассмотрели Стратегию детского здоровья, успешно воплощенную Правительством Онтарио и ее основные направления, включающие помощь в образовании родителей во время беременности и в первые годы после рождения ребенка; здоровое питание детей и создание здоровых условий для их развития", — написала Елена.

Елена Зеленская обсудила вопросы детей Фото: instagram/olenazelenska_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Зеленской. Они написали, что именно так должна выглядеть первая леди.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о стиле первой леди Украины Елены Зеленской.

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