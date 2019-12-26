Новый год 2020: что надеть, чтобы привлечь удачу и успех

Дизайнер и эксперт проекта "Подиум" Жан Грицфельдт рекомендует встречать Новый год в одежде ярких цветов. По его словам, следует обратить внимание на белые и металлические оттенки.

Образ следует разбавить белым золотом, серебром, зеленым металликом и бежевым золотом, пишет "Комсомольская правда".

pexels.com

"Когда мы выбираем костюм для празднования главной ночи в году, то всегда смотрим на символ года грядущего. В 2020 – это белая металлическая Крыса. И уже в этом кроется подсказка для всех модниц, которые хотят блистать в эту новогоднюю ночь. Цвета, на которых стоит сделать акцент – это белый и оттенки металлика. Например, белое золото, серебро, зеленый металлик, бежевое золото. При этом оттенить эти цвета можно черным, который подчеркнет силуэт", - говорит дизайнер.

pexels.com

По словам Грицфельдта, акцент следует сделать на элегантности. Как вариант, можно надеть пышную юбку и облегающий верх.

"А еще можно сделать акцент на сексуальности и выбрать достаточно облегающее платье. Этот силуэт идеально работает с цветом металлик. Он подчеркнет все ваши достоинства и скроет недостатки. Еще один вариант – воздушное светлое платье с воланами. Но не переборщите с рюшами, чтобы новогодний наряд не стал свадебным. Или выберите брючный костюм или комбинезон. И помните, что в тренде – клеш", - заявил Грицфельдт.

pexels.com

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