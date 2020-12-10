Новые nail-тренды, о которых стоит знать: микроманикюр и "голые" ногти

Зимой 2020-2021 лаконичный маникюр натуральных цветов и без лишних акцентов достиг своего пика популярности.

Появлению новых nail-трендов поспособствовал карантин и закрытие салонов красоты. Женщинам пришлось отказаться от сложных нейл-дизайнов и делать маникюр в домашних условиях. OBOZREVATEL собрал самые модные идеи маникюра сезона зима 2020/21.

Ведущие neil-мастеры мира демонстрируют, что ногти могут выглядеть ухоженно и стильно даже без плотного покрытия лаком. Лучшие примеры этого маникюра можно увидеть в Instagram-подборке ниже.

Минимализм

Аккуратные ногти нежно-розового или бежевого цвета не будут привлекать к себе излишнее внимание, но добавят утонченности образу. Такой маникюр можно украсить точками или тонкими линиями – элементами, которые "разбавят" минималистичный маникюр современными нотками. Также эта идея маникюра идеально подходит обладательницам коротких ногтей.

"Голый" маникюр на пике популярности этой зимой. Instagram Celebrity nail artist Imarni nails

Минималистичный дизайн с линиями. Instagram

Зеленые оттенки

Зеленые цвета пришли на смену черному и другим темным оттенкам осени. Особой популярностью пользуется цвет лесной зелени, а также его более светлые зеленые оттенки. Разнообразить nail-образ можно геометрическими элементами, дизайном "под мрамор" или даже играясь с различными оттенками зеленого на одной руке.

Сочный зеленый добавит изюминки в ваш образ. Instagram Harriet Westmoreland

Трендовый в этом сезоне цвет лесной зелени. Instagram Betina R. Goldstein CHANEL Nail Artist

Микроманикюр

Один из самых популярных этой зимой микроманикюр или skinny френч – это, по сути, переосмысленная версия классического французского маникюра. Эксперты советуют отдать предпочтение не белой полоске на кончике ногтя, а серебряной, черной или золотой. Также полоску можно сместить к кутикуле. Такой дизайн будет оригинальным и запоминающимся.

Микроманикюр с черной полоской. Instagram Emma Jackson Nail Artist

Серебряный skinny френч. Instagram Betina R. Goldstein CHANEL Nail Artist

Золотой skinny френч. Instagram Natalie Mckeough

Оригинальный вариант skinny френч. Instagram Harriet Westmoreland

Еще одна идея микроманикюра с золотым акцентом . Instagram Harriet Westmoreland

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие идеи, какой маникюр сделать на Новый год 2021. В подборку попали дизайны с Санта Клаусом и оленями, с новогодними украшениями и другие.